Etchevehere: "Hay herramientas para ayudar a productores a enfrentar la sequía"

El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, dijo hoy que los efectos negativos en la cosecha "van a ser muy sensibles", pero destacó que "la Nación tiene muchas herramientas para ayudar a los productores".



"No hay números exactos" de pérdidas por la sequía, porque "no es fácil calcular cuánto menos se va a cosechar", admitió.



"Una vez que se termine de decretar las emergencias en las provincias ahí se empieza a poner en marcha el mecanismo que apoya a los productores", explicó el ministro y destacó que la próxima semana habrá una reunión para avanzar "con nuevas herramientas de seguro agropecuario del cambio climático".



"Tenemos que ser ágiles para mitigar los efectos de estos fenómenos", subrayó Etchevehere en diálogo con Radio Continental y agregó que los productores tienen "todas las herramientas que están disponibles, como la Ley de Emergencia Agropecuaria".



Esa normativa otorga por año un presupuesto de 500 millones de pesos para asistencia a las provincias que hayan declarado la emergencia.



En ese sentido, el ministro de Agroindustria destacó que "la Nación tiene muchas herramientas para los productores que van a estar a disposición".



Respecto de los números de pérdidas, estimadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en 3 millones de toneladas de soja menos y por la Bolsa de Rosario entre 4 y 5,5 millones, el ministro dijo que "son números probables" y que las bajas "van a ser muy sensibles".



"Si llega a llover algo se puede revertir, pero el precio de la soja subió más de un 10% y algo mitiga desde lo económico, pero no desde la actividad comercial", señaló.



Etchevehere dijo que en el Gobierno manejan los datos que estimó esta semana el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares de pérdidas.



En el último reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), por el que suelen regirse gran parte de las tendencias en los mercados de commodities agropecuarios, se estimó que la cosecha de soja del ciclo 2017/18 de la Argentina sería de 56 millones de toneladas, cifra que se ubica por debajo de los 57 millones calculados previamente.



Por el lado de la producción de maíz y trigo, el USDA había estimado 42 y 17,5 millones de toneladas, respectivamente.