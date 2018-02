Macri recibió a familiares de la tragedia de Once: Pidieron endurecer castigos

En el marco del sexto aniversario de la tragedia de Once, el presidente Mauricio Macri se reunió con los familiares de las víctimas, quienes reclamaron que el Gobierno impulse proyectos para modificar los códigos Civil y Penal, a fin de a endurecer los castigos para funcionarios que cometan delitos de corrupción.



"El Presidente se comprometió a seguir escuchándonos cada vez que tengamos algo que transmitirle. Quedó como un primer encuentro, con ambas partes con predisposición para seguir solucionando temas puntuales", sostuvo María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, uno de los pasajeros que perdió la vida en el accidente.



Pese a que el juicio del caso condenó a 21 personas por responsabilidad en el hecho, los implicados apelaron el fallo por lo cual aún no hay presos, situación que viene profundizando el malestar de los familiares de las víctimas.



"Luego del juicio, (los condenados) deberían haber ido a la cárcel y recién después apelar, esto se los trasmitimos al Presidente", sostuvo al respecto Luján Rey.



Por su parte, Macri señaló que el Gobierno actuará "para que avance el proceso judicial, llegar a la verdad y modificar el Código Penal para no beneficiar a delincuentes".



El jefe de Estado les agradeció la visita a los familiares y destacó el hecho de que los familiares "hayan canalizado el dolor de manera constructiva y que no hayan abandonado su lucha" por el esclarecimiento del hecho, informó Presidencia.



En el encuentro realizado en el Salón Eva Perón participaron además la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y allí Macri saludó personalmente a los 45 familiares de las víctimas mortales y a uno de los sobrevivientes de aquel episodio.



A seis años de la tragedia ferroviaria de Once, familiares de las víctimas manifestaron este jueves que esperan "ansiosos que los corruptos vayan a la cárcel", durante un acto en el lugar del accidente que hace seis años les cambio la vida para siempre. Pidieron también a la Cámara de Casación Penal que confirme las condenas dictadas en diciembre de 2015. Por la tarde, se reunirán con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.



Paolo, padre de Lucas Menghini Rey, dio inicio al homenaje recordando a los familiares perdidos en los últimos años: "ya no son 52 las estrellas, ahora son 54 los angelitos que nos acompañan. Entonces la sirena que va a sonar por los 52". Frente al "Memorial de los Corazones", en el andén 1 de la estación, la encargada de leer el mensaje de la agrupación fue la ex mujer de Paolo, María Lujan Rey. En éste insistió con pedido de justicia. "Con esos 52, todos los días morimos un poco", aseguró.



Además, recordó a los condenados, entre ellos al ex ministro de planificación Julio De Vido, quien permanece preso por estar procesado como coautor del delito de descarrilamiento y partícipe necesario de de defraudación contra la administración pública. Concluida la lectura, los familiares se trasladaron a Plaza Miserere, enfrente a la estación ferroviaria, donde dejaron ofrendas florales en el monumento de homenaje a las víctimas.



En diciembre de 2015 el Tribunal Oral Federal N° 2 dictó penas de 8 años de prisión a Juan Pablo Schiavi , secretario de Transporte al momento de la tragedia; 6 años para su antecesor, Ricardo Jaime ; 9 años para el empresario Sergio Cirigliano y 3 años y medio para el maquinista del tren, Marcos Córdoba.