En Jujuy analizan cobrar la atención pública de salud a los extranjeros

La provincia de Jujuy podría convertirse en la primera del país que comience a cobrar un "seguro de salud" a los ciudadanos extranjeros que ingresen al país.



Así lo afirmó el ministro de Salud de esa provincia, Gustavo Bouhid, al diario El Tribuno de Jujuy.



Entre los alcances del plan, se contempla la posibilidad de comenzar a cobrar a los ciudadanos extranjeros las atenciones que se realicen dentro del sistema de salud pública.



El funcionario explicó la intención es contar con un "seguro" para poder afrontar los gastos que demanden las eventuales prestaciones médicas, en aquellos pacientes que no cuenten con un seguro de viajero.



Aunque tiene en cuenta que todas las provincias del país tiene la obligación de atender a los extranjeros.



Bouhid aclaró que la implementación de esta medida se sustenta en que hay un gasto muy grande en el sistema de salud por atenciones a ciudadanos extranjeros, especialmente en tratamientos prolongados.



"El problema no son las urgencias, nosotros tenemos la obligación de atender las urgencias, pero tenemos muchos ciudadanos extranjeros que son derivados desde su país de origen a los hospitales de Jujuy para que la provincia se haga cargo, por ejemplo, de tratamientos oncológicos, de cáncer, que son muy caros y que demandan mucho dinero al Estado y no hay bolsillo que aguante", remarcó Bouhid.



De todas maneras, el funcionario aclaró que la atención será normal, libre y gratuita hasta que se apruebe la ley, se reglamente y se logre un acuerdo internacional, ya que la intención es que haya acuerdos de reciprocidad con otros países.