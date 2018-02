Gremios docentes esperarán a que el gobierno mejore la propuesta salarial

Los sindicatos docenes Agmer, Amet y Sadop y UDA rechazaron la oferta salarial de un 16,3% a abonar en tres tramos ofrecida por el gobierno provincial en el inicio de la paritaria salarial.Las negociaciones pasaron a cuarto intermedio para el próximo martes 27 a las 11hs y según manifestaron los representantes gremiales a, esperan que el Ejecutivo entrerriano mejore la oferta realizada este jueves.La propuesta salarial contempla el 15 por ciento de aumento, con un 6,3% en marzo, cinco por ciento en julio y otro cinco por ciento en octubre, más un 1,3 por ciento que se corresponde con el aumento que quedó pendiente del ejercicio pasado."Hicimos objeciones al 1.3 porque entendemos que debe ser retroactivo a diciembre, y una revisión del 15% que debe estar expresamente escrito", agregó Pagani.Por su parte, Andrés Besel de Amet, confirmó que el sindicato "se basa en el índice de inflación que proyecta el Centro de Estudios de CTA y CGE desde donde indicaron para 2017 un 27.4% con lo cual, estamos tres puntos por debajo de la inflación"."Tendrán que mejorar ese 15% para que nosotros podamos consultarlo y decidir sobre eso, porque además, si se cobraría en marzo, no compensaría la inflación de estos últimos meses", aclaró al respecto.En la oportunidad, el representante gremial de los docentes de escuelas técnicas dijo que recordó a los ministros Romero y Ballay, "el deber de construir 100 casas para nuestros compañeros que quedaron pendientes en el acuerdo paritario anterior y la titularización de cargos docentes".En tanto, desde UDA, Mirta María Raya, valoró el comienzo de las negociaciones "prontamente", para poder llegar al inicio de clases con el tema salarial ya resuelto."Nosotros no podemos tomar la decisión hoy, de decir que si o que no, tenemos que pasarlo a las bases, ellos resolverán y seguiremos charlando el martes", comentó al respecto."Insistimos en que los aumentos sean incorporados al valor del punto índice para que tenga su correlativo de acuerdo al cargo y jerarquía de cada docente, y movilidad hacia los compañeros jubilados para que ellos también lo perciban", remarcó.