El Gobierno minimizó la marcha de Moyano y afirmaron que "sólo faltó Cristina"

Cristina en el palco

Sin clima de paro

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, desestimó hoy que el Gobierno vaya a convocar al diálogo a Hugo Moyano, al tiempo que evaluó que la ex presidenta Cristina Kirchner es quien "lidera intelectualmente" a los sectores que se movilizaron junto al secretario general de Camioneros."No sé cuál sería el tema (para dialogar) en este contexto. (Si busca) reunirse para hablar con las cuestiones judiciales (el presidente Mauricio Macri) no es la persona con la que tiene que juntarse, es otro poder, no el Poder Ejecutivo", dijo Peña.En declaraciones a la radio La red, el funcionario señaló que "no hay ni un pedido, ni un tema" del que hablar con Moyano.Y evaluó que la movilización realizada este miércoles "se centró sobre" la cuestión judicial.Por otra parte, Peña afirmó que "la única que faltó en el palco es Cistina Kirchner, que lidera intelectualmente ese grupo".El jefe de ministros consideró que la que lideró Moyano fue "una marcha más de las que hemos visto muchas veces" y sostuvo que "no había una consigna, un elemento puntual"."La consigna principal tenía que ver con cuestiones judiciales, creo que no tiene nada que ver lo que puede pasar en la calle con la cuestión judicial. Si Moyano cree que por armar una marcha eso tiene que transmitirle un mensajes a los tribunales de que está por encima de la ley" se equivoca, afirmó Peña.Por su parte el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, opinó que "no hay clima para un paro" y advirtió a quienes protagonizaron la protesta de ayer: "No vamos a aflojar a pesar de las amenazas de paro, las movilizaciones o las amenazas que recibieron algunos dirigentes de nuestro espacio".En declaraciones al canal América 24, Frigerio no se movió de su discurso y subrayó: "Somos plenamente conscientes de que queda mucho para hacer, pero estamos convencidos de que éste es el rumbo para resolver esos problemas".El funcionario señaló que "el paro es la última instancia, cuando no hay ninguna posibilidad de generar un acuerdo". En cambio, dijo que el Gobierno "viene trabajando en metas sectoriales para mejorar las condiciones para la inversión y el empleo".