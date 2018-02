"El trabajo y el diálogo" son el camino "para fortalecer el país", afirmó Macri

Mientras el centro porteño se llena de consignas contra el Gobierno, de la mano de Hugo Moyano, el presidente Mauricio Macri habla en Entre Ríos donde recorrió obras hídricas.Macri recorrió obras de ampliación del sistema de provisión de agua potable en Concordia. Por la mañana, el Presidente encabezó un acto de apertura de un foro del G-20 y evitó referirse a la marcha de los camioneros."Estamos convencidos de lo que estamos haciendo y de que juntos lo vamos a seguir haciendo, por el camino del trabajo, del diálogo, de poner el estado al servicio de la gente, gobernado de forma honesta y transparente", enfatizó hoy el presidente Mauricio Macri luego de visitar las obras de construcción de la nueva planta de producción, transporte y distribución de agua potable de Concordia que beneficiará a más de 200 mil entrerrianos.El Jefe de Estado subrayó que los argentinos "nos hemos dado cuenta de que trabajando codo a codo vamos a construir realidades, un país maravilloso y que esos sueños que hemos tenido durante tanto tiempo se van a hacer realidad".Remarcó que será ese objetivo se logrará "sin aprietes, extorsiones, comportamientos mafiosos y sin buscar privilegios, sino todos sentados alrededor de una mesa viendo qué puedo aportar".Macri recorrió las obras acompañado por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y de Agroindustria, Luis Etchevehere, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el intendente local, Enrique Cresto.Afirmó que "detrás de cada una de estas iniciativas" existe "trabajo, que es la solución a la pobreza y la herramienta para fortalecer nuestra clase media"."Por eso, tenemos que seguir por este camino que hemos comenzado y al cual nos tenemos que abrazar por el resto de nuestros días, porque por acá construimos soluciones", añadió.Dijo que "los argentinos decidimos comenzar a trabajar de una manera distinta, juntos, independientemente de que partido político seamos, pensando en cada uno de ustedes que espera una solución".

Frases de Macri en Concordia

La planta

Visitó una PyME familiar

El Presidente felicitó a los trabajadores que están realizando ese proyecto que financia la Nación y cuya finalización está prevista para mediados de 2020 y dijo que "ahora las obras empiezan y terminan en las fechas comprometidas"."Se están haciendo obras como nunca antes en esta ciudad y nunca antes en todo el país que generan futuro" y que se inscriben en "una Argentina que está creciendo".Dijo que "después de tantos años de abandono, tantos años de frustraciones cuesta tener paciencia, pero también los argentinos hemos aprendido, no sin sufrimiento, que lo que vale, lo que cuesta, lo que dura, lo que es para siempre, no se hace de un día para el otro, se hace trabajando un día tras el otro"."Los sueños que hemos tenido se van a hacer realidad, pero por este camino, el camino del trabajo, del diálogo, de poner el Estado al servicio de la gente", con "un Estado gobernado en forma honesta y transparente", puntualizó.Aseguró que "querría ir más rápido" porque "después de tantos años de abandono, cuesta tener paciencia".El Jefe de Estado ratificó que "este año vamos a crecer mejor todavía que en 2017, y vamos a volver a bajar la inflación"."Por primera vez en cien años, creció el empleo, bajaron la inflación, los impuestos, el gasto fiscal, el déficit fiscal", añadió.Señaló que hubo "un enero muy bueno" con récord de ventas en vehículos, cemento, pavimento y turismo."Estamos construyendo rutas que los conecten y los cuiden porque no se ha invertido durante mucho tiempo", apuntó."Lo que dura para siempre no se hace de un día para otro. Venimos de años de abandono, sé que cuesta pero es necesario esperar"."Creció la Argentina, bajó la inflación, bajó el déficit fiscal, este año vamos a crecer mejor que en 2017 y vamos a volver a bajar la inflación, cosas que no pasaban hace muchísimos años"."Hemos tenido un enero increíble: miramos y vemos que hubo récord de venta de autos; vemos febrero y tuvimos un pico histórico de turismo durante el carnaval, no había camas por ningún lado"."El país está creciendo por voluntad de todos, independientemente del partido que seamos nosotros"."Tenemos que seguir por este camino. Por acá construimos soluciones sin aprietes, sin extorsiones, sin comportamientos mafiosos, sin buscar privilegios, sino todos sentados en una mesa para ver qué puedo aportar, preguntando en qué puedo ayudar".La obra tendrá un impacto trascendental para los vecinos de Concordia, que hasta ahora dispone de un servicio de distribución de agua potable deficiente.Cuando finalicen los trabajos el caudal alcanzará a los 4000 m3/hora de agua potable, de los cuales 1500 serán aportados por la actual planta San Carlos y los restantes 2500 por la nueva.Habrá una nueva captación de agua desde el Río Uruguay con equipos de bombeo, un módulo moderno en el mismo predio y las reservas de agua potable aumentarán mediante dos nuevas cisternas, con una capacidad total de 20 mil metros cúbicos.Previamente, el presidente visitó una Pyme familiar de Concordia que se dedica a elaborar jugos cítricos y luego compartió el almuerzo con un grupo de productores de arroz de la zona.El presidente Mauricio Macri visitó una PyME familiar de Concordia que elabora jugos cítricos convencionales y orgánicos para consumo interno y con fines de exportación.El jefe de Estado se reunió con Ludovico, Ludmila y María José Lemesoff, quienes continúan la labor emprendida por su padre, Claudio, a principios de los años '70.La visita a la familia Lemesoff se inscribió en el marco de una recorrida que Macri realizó en una planta de producción, transporte y distribución de agua potable de la ciudad de Concordia.Estuvo acompañado por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio y de Agroindustria, Luis Etchevehere, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis y el intendente local, Enrique Cresto.