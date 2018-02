Macri en Entre Ríos: "Trabajando codo a codo vamos a construir el país"

Frases de Macri en Concordia

Mientras el centro porteño se llena de consignas contra el Gobierno, de la mano de Hugo Moyano, el presidente Mauricio Macri habla en Entre Ríos donde recorrió obras hídricas.Macri recorrió obras de ampliación del sistema de provisión de agua potable en Concordia. Por la mañana, el Presidente encabezó un acto de apertura de un foro del G-20 y evitó referirse a la marcha de los camioneros.El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que el "trabajo" y el "dialogo" son el camino de una Argentina "sin aprietes, extorsiones y sin comportamientos mafiosos".Macri se expresó de este modo durante una recorrida que realizó junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por las obras de ampliación del sistema de provisión de agua potable de Concordia."El trabajo es la herramienta para fortalecer el país, la clase media, por eso debemos seguir por este camino, donde construyamos soluciones sin aprietes, sin extorsiones, sin comportamientos mafiosos, sin buscar privilegios y todos sentado en una mesa y ver que podemos aportar", afirmó el Jefe de Estado."Lo que dura para siempre no se hace de un día para otro. Venimos de años de abandono, sé que cuesta pero es necesario esperar"."Creció la Argentina, bajó la inflación, bajó el déficit fiscal, este año vamos a crecer mejor que en 2017 y vamos a volver a bajar la inflación, cosas que no pasaban hace muchísimos años"."Hemos tenido un enero increíble: miramos y vemos que hubo récord de venta de autos; vemos febrero y tuvimos un pico histórico de turismo durante el carnaval, no había camas por ningún lado"."El país está creciendo por voluntad de todos, independientemente del partido que seamos nosotros"."Tenemos que seguir por este camino. Por acá construimos soluciones sin aprietes, sin extorsiones, sin comportamientos mafiosos, sin buscar privilegios, sino todos sentados en una mesa para ver qué puedo aportar, preguntando en qué puedo ayudar".