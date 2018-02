"Logramos salir de la emergencia energética", dijo el presidente Macri

Política El detalle de la actividad del Presidente Macri en su visita a la provincia

El presidente Mauricio Macri remarcó hoy que "con tenacidad, compromiso y cuidando siempre a los que menos tienen" los argentinos "logramos salir de la emergencia energética" y destacó que el acceso a ese recurso es imprescindible "para generar igualdad de oportunidades" en la sociedad.El Jefe de Estado pronunció esos conceptos en un foro que se realizó en el CCK, y del cual participó el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, previo a la primera reunión del grupo de trabajo de Transiciones Energéticas del G20 que se desarrollará mañana y el viernes próximo en esta capital."La energía ocupa un lugar central porque es la condición fundamental para el desarrollo del país, que es decir el crecimiento de su gente", sostuvo."Son conceptos que no se pueden separar en el Siglo XXI", afirmó.Remarcó que a pesar de que "la energía es limitada y es costosa, lamentablemente en la Argentina este recurso vital fue manejado de manera irresponsable durante décadas, y en lugar de enseñarnos a valorarla y cuidarla nos hicieron creer que era inagotable"."Todo esto sucedió hasta que los argentinos decidimos cambiar, y con tenacidad, compromiso y cuidando siempre a los que menos tienen logramos salir de la emergencia energética"."Tenemos la bendición de vivir en un lugar donde el sol pega, en el norte, como en pocos lugares del mundo; los vientos de la Patagonia son increíbles; tenemos ríos para generar energía hidráulica y actividades agrícolas que son fuentes de biogás y biomasa", puntualizó.Resaltó que la generación de energía "significa que miles de jóvenes tienen la posibilidad de elegir, de decir 'me quedo acá, en mi pueblo, porque tengo futuro'"."Si crecen los pueblos, crecen las ciudades, y los padres no tienen que ver a sus hijos irse del lugar" donde nacieron.Puso de relieve el acuerdo alcanzado con los gobernadores, empresas y trabajadores para llevar adelante el desarrollo de esas energías renovables y el compromiso para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta."Esto nos lleva a que de los más de 100 mil millones de dólares anunciados en los últimos dos años para nuestro país, más de 5500 millones corresponden a proyectos de energías renovables", dijo.Macri se refirió al parque solar "más grande de Latinoamérica", que está en pleno proceso de construcción en la provincia de Jujuy, como el proyecto en marcha para el desarrollo del parque eólico de Rawson.Señaló que el año pasado se adjudicaron 147 proyectos en 18 provincias en energía renovables, en contraste con el 2015 cuando apenas se generaba el 2 por ciento de la electricidad.Añadió que para el año próximo la proyección es del orden del 8 por ciento del total de producción energética y del 20 por ciento para 2025.En ese sentido, remarcó que el Ministerio de Educación está trabajando en un plan para que la enseñanza del uso responsable de la energía sea incorporado en la currícula educativa de todos los niveles porque "es esencial" reducir el consumo en más del 10 por ciento para 2030."Juntos estamos avanzando mientras también cuidamos el medio ambiente y combatimos el cambio climático que es uno de nuestros grandes compromisos", remarcó.Dijo que "este foro es una oportunidad enorme" para impulsar la transformación energética y subrayó que mantener en la agenda internacional "un desarrollo sostenible y responsable es lo que necesitamos para nuestros hijos, vivamos donde vivamos".El objetivo del foro, que lleva el título de "Transiciones Energéticas hacia sistemas más limpios, flexibles y transparentes", es hacer foco en el valor conjunto de poner en marcha medidas de eficiencia energética y energías renovables, así como destacar sus características relevantes.En tanto el ministro Aranguren sostuvo que bajo la presidencia argentina del G20, "planeamos continuar con el programa Líder de Eficiencia Energética y con el kit de herramientas de eficiencia"."Agradecemos y apreciamos el trabajo hecho a través de las presidencias chinas y alemana en estos dos aspectos", agregó.Aranguren invitó a los participantes del foro a "pensar en la importancia de combinar políticas de eficiencia energética y programas contemplando esta disciplina de dimensión humana".