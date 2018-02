La provincia trabaja para optimizar las prestaciones del Hogar Evita

En virtud de que el inmueble que el Estado entrerriano estaba alquilando para el funcionamiento del Hogar Evita dejó de reunir las condiciones edilicias y de habilitación necesarias para seguir cumpliendo con su rol, el gobierno busca un nuevo espacio acorde a las necesidades de asistencia social para la cual fue creado.



Mientras tanto el gobierno continúa brindando los mismos servicios a las personas derivadas por alguna enfermedad a la ciudad de Buenos Aires y que no cuentan con obra social alojándolas en hoteles.



El representante del gobierno de Entre Ríos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, José Ostrosky, precisó que el Hogar Evita continúa cumpliendo la función de alojar a las personas derivadas y dar contención.



Explicó que "se está buscando un nuevo edificio para que funcione el Hogar, pero mientras tanto su función se realiza desde la Casa de Entre Ríos y se deriva a los pacientes a distintos hoteles".



Ostrosky indicó que el edificio del "Hogar ya no reunía los requisitos indispensables como para seguir habilitado para hospedaje, y requería transformaciones en función de la accesibilidad y habilitaciones pendientes". En este sentido señaló que "el gobierno, siendo responsable, informó a quien debía y se tomó la decisión de no renovar el contrato que venció a fin de año".



Indicó que "se trata de hacer lo que uno debe, de sentido común y ser responsables a fin de continuar cumpliendo con los servicios de acción social y de salud como hasta ahora y mejorarlos de aquí en adelante".



Finalmente precisó que entre las prestaciones brindadas, se continúa con la asistencia alimentaria a los entrerrianos que acuden al hogar.