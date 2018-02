La UCR pidió "más resultados" al Gobierno y reiteró su pertenencia a Cambiemos

Encabezado por el titular de la UCR, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, durante el encuentro -que se realizó en el hotel Savoy del barrio de Congreso- se escucharon informes de economistas y expertos internacionales, tras lo cual se debatió a puertas cerradas la agenda que impulsarán como parte del oficialismo desde el próximo 1° de marzo.



En su primera cumbre como jefe del radicalismo, el presidente del Comité Nacional de la UCR, Cornejo, reclamó al Gobierno "más resultados" en materia económica para "mostrar" a la ciudadanía en 2019, y destacó la necesidad de desacelerar la inflación "más rápido" y restringir la toma de deuda para gastos de infraestructura.



"Sin duda alguna necesitamos mostrar para 2019 más resultados. Necesitamos un incremento de la cantidad y calidad del empleo, sostener un nivel de consumo fuerte, que baje la inflación más rápido de lo que viene siendo, que la deuda que tomemos sea exclusivamente para infraestructura y no para gastos corrientes", enumeró el gobernador de Mendoza, que encabezó un encuentro con legisladores nacionales.



No obstante, Cornejo señaló que el "balance" de la alianza gobernante Cambiemos en estos dos años es "positiva" y celebró que la gestión de Mauricio Macri haya elegido enfrentar la situación económica "heredada" con "gradualismo" y no a partir de un "ajuste fiscal severo".



A su turno, el jefe de la bancada radical en Diputados, Mario Negri, expresó que "no hay ningún motivo para que el radicalismo deje de apoyar a Cambiemos".



"No han desaparecido los motivos por los cuales el radicalismo tomó una decisión trascendente de integrar Cambiemos", agregó.



La jornada, organizada por Negri, se desarrolló en dos etapas: una, con paneles de economía donde expondrán los economistas Alfonso Prat Gay y Levi Yeyati; y, el otro, de relaciones internacionales, en la cual hablará, entro otros especialistas, Carlos Pérez Llana.



A la tarde fue el turno del debate sobre la estrategia parlamentaria y se esperan discursos de cierre de Negri, del jefe del interbloque del Senado, Luis Naidenoff, y del gobernador Cornejo.



Del encuentro participaron diputados nacionales, encabezados por Negri, como Luis Petri, vicepresidente segundo de la Cámara baja, Gabriela Burgos, Karina Banfi y Facundo Suárez Lastra, entre otros, y los integrantes del bloque de senadores nacionales de la UCR, entre los que se encuentran Naidenoff, Angel Rozas, Julio Martínez y Julio Cobos.



La cumbre radical se realizó a diez días del inicio de las sesiones ordinarias, previsto para el 1 de marzo, y mientras el oficialismo y la oposición negocian la conformación de las comisiones parlamentarias permanentes.