"El Gobierno debe tener voluntad de cambiar, si no termina defraudando a todos"

El integrante del triunvirato que encabeza la CGT Juan Carlos Schmid reclamó que el Gobierno nacional tenga "voluntad de cambiar" y advirtió que "si no se termina defraudando a todo el mundo"."El Gobierno debe tener la voluntad de cambiar, si no se termina defraudando a todo el mundo", enfatizó Schmid, quien mañana participará de la movilización sindical liderada por el gremio de Camioneros.En declaraciones a FM Milenium, el jefe sindical explicó que "la marcha de mañana no es de los camioneros; es una marcha donde hay un documento con reclamos".Además, evaluó que "el triunvirato" que integra "tiene la obligación de instrumentar la salida de la crisis" que atraviesa la central obrera."La CGT como institución va a superar un trance como este", confió además Schmid.Por otra parte, desestimó que durante el año "lleguemos a la meta del 15% de inflación, la acumulación en estos meses no da con los números, me parece que es una fantasía"."La pérdida del poder adquisitivo más la inflación indica que no se puede aceptar limitación por parte del gobierno" en las paritarias, indicó.