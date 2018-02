Docentes universitarios entrerrianos se suman a la marcha de este miércoles

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) adhiere a la movilización del 21 de febrero convocada por las centrales de trabajadores, sindicatos y movimientos sociales, en rechazo a las medidas implementadas por el Gobierno nacional.



"Vamos a defender los derechos que se habían logrado y hoy se están perdiendo, tanto para los jubilados como para todos los trabajadores", resaltaron desde el gremio.



"Todos los trabajadores y las organizaciones sociales diremos 'no' al ajuste, a los despidos, al desguace del Estado y a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios", expresaron desde el gremio que nuclea a los docentes universitarios entrerrianos.



La medida va en coincidencia con lo definido por el último Plenario de secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), de la cual AGDU es miembro de base.



"Junto a Conadu, en el marco de la lucha contra el ajuste, rechazaremos la quita de derechos que tiene como política el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a defender los derechos que se habían logrado y hoy se están perdiendo, tanto para los jubilados como para todos los trabajadores", señalaron los miembros de la comisión directiva de AGDU.



Luego expresaron: "No queremos una política que lleve a ponernos un techo en la paritaria, cuando sabemos que la inflación va por un camino que no es el previsto por el Gobierno".



"Pediremos también por los jubilados, que se ven perjudicados por la reforma previsional", añadieron y subrayaron que "no hay que abandonar la lucha por los derechos humanos, en un marco en que el Gobierno tiene un avance represivo contra la protesta".



Por último, quienes integran la comisión directiva de AGDU remarcaron que "esta manifestación busca dar cuenta de que los actos de Gobierno no están siendo acordes a las necesidades de la población".