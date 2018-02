Se adjudicaron más de 500 cargos de secretarios de escuelas de la provincia

Una etapa

AGMER

Docentes

Ayer más de 160 secretarios escolares titularizaron sus cargos en la última etapa de los concursos docentes para secretarios de escuelas de nivel inicial, primario y sus modalidades de los departamentos de Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Tala, Villaguay y La Paz; mientras que en el nivel secundario se titularizaron más de 360 cargos de secretarios de toda la provincia.En la oportunidad, el vocal del CGE y coordinador de la Comisión Central para la Oposición del Concurso, Gastón Etchepare, puso en valor el trabajo realizado para la concreción del concurso después de 34 años sin realizarse y señaló que "fue todo un desafío llevar adelante este concurso pero lo logramos y hoy están todas las partes que hicieron posible esto, hace más de un año que se empezó a pensar y diseñar todo esto, para ello conformamos la Comisión de Oposición, que está constituida por representantes de todos los gremios y del Consejo. Estamos acá para la celebrar la estabilidad, que después de todo el esfuerzo que cada uno hizo, podrán optar por un cargo y que seguramente desempeñaran muy bien en cada una de las escuelas que elijan", finalizó Etchepare.También la presidente de Jurado de Concursos del CGE, Analia Matas, destacó todo el trabajo realizado por el organismo educativo. "Estamos muy contentos porque estamos culminando esta etapa del Concurso de Secretarios Escolares que hace más de 30 años que no se hacía y a partir de esta instancias más de 600 cargos de secretarios escolares se han titularizado en toda la provincia".El secretario General de Agmer Central, Marcelo Pagani, consideró positiva la tarea y apuntó: "Esto es un trabajo que valoramos muchísimo porque ha permitido en un tiempo prácticamente récord poder llegar a estos procesos de titularización, que también debemos valorar en un contexto muy complejo y difícil para los trabajadores. Este concurso para que los compañeros puedan acceder a la titularidad de la secretaria de todos los niveles y modalidades no ocurre de hace más de 30 años".En tanto, la docente Fabiana Zapata, sostuvo: "Me parece muy bien esta incorporación de los nuevos roles de los secretarios, está muy bueno porque si bien muchas escuelas lo venían haciendo no estaba explicito por resolución, y es lo que realmente hace el secretario, no solamente lo que antes se pensaba como mera función administrativa, porque estas relacionado con todo el que hacer pedagógico, problemáticas de alumnos". Mientras que sobre el contenido del material brindado para la capacitación, la docente indicó: "El contenido seleccionado fue amplio y con mucho énfasis en la parte pedagógica, o sea sobre el cuidado de la trayectoria de los alumnos que eso es muy importante.