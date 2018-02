Abogados de Cristina Kirchner piden ir cuanto antes a juicio en la causa AMIA

Piden ir a juicio

La expresidenta Cristina Kirchner quiere llegar cuanto antes a juicio oral y público por la denuncia que presentó cuatro días antes de morir el fiscal Alberto Nisman, en la que la acusó de encubrir a los exfuncionarios iraníes sospechosos de planificar la voladura de la AMIA, en julio de 1994.La expresidenta y senadora nacional presentó ante el juez federal Claudio Bonadio un breve escrito, firmado por sus abogados en esta causa, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort.Allí, Cristina Kirchner le dijo al propio Bonadio que no espera nada de él como juez y no le va a pedir su sobreseimiento. En cambio, le indicó que quiere llegar cuanto antes a la próxima etapa del juicio oral para, así, demostrar su inocencia.Los abogados de la exmandataria contestaron la vista corrida por el juez Bonadio y le solicitaron que el caso pase a la instancia del juicio oral lo antes posible."Nuestra asistida ya ha expuesto frente a esa autoridad judicial que de usted ya no espera nada', por lo que no le solicitaremos el dictado del sobreseimiento que se impone", sostuvieron los abogados en el escueto escrito con el que dieron a entender que la expresidenta confía en revertir su situación judicial ante un tribunal oral."Es entonces su voluntad que la causa avance de inmediato a la próxima etapa para que ello se demuestre en un juicio oral y público, y la arbitrariedad de su acusación quede expuesta frente a toda la sociedad", remarcaron.Cristina Kirchner fue procesada por Bonadio con prisión preventiva por traición a la patria. Sigue en libertad porque, como es senadora nacional, sus fueros le dan inmunidad de arresto.La Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la expresidenta, pero cambió la calificación y entendió que en lugar de ser juzgada por el delito de traición a la patria debía ser sometida a proceso por el delito de encubrimiento.Lo que le cuestionó la denuncia de Nisman a Cristina Kirchner es que buscó favorecer la impunidad de los exfuncionarios iraníes con pedido de captura por la voladura de la AMIA a cambio de restablecer las relaciones comerciales con Irán, venderle cereal y comprar petróleo.Nisman dijo que la clave de esa negociación fue la firma del memorándum secreto con Irán, que contemplaba la formación de una "comisión de la verdad" para revisar las conclusiones de la causa AMIA. Ese acuerdo preveía que una vez que fuera reconocido por los parlamentos de la Argentina e Irán iba a ser informado a la Interpol.De hecho, el fiscal Gerardo Pollicita y su colega Eduardo Taiano ampliaron la investigación de Nisman y establecieron que la Argentina e Irán informaron del acuerdo a Interpol, lo que condicionó la ejecución de los pedidos de captura internacional de los sospechosos.La fiscalía ya acusó y ahora los procesados están ofreciendo su mirada sobre la prueba. Una vez concluido el trámite, en marzo, el juez Bonadio elevará el caso a juicio oral.Los abogados Rúa y Peñafort aseguraron que "son falsas y se encuentran contradichas por la prueba colectada" las acusaciones contra la exmandataria y que lo mismo ocurre con el excanciller Héctor Timerman, el detenido Carlos Zannini y otros diez procesados. Por esta causa también se encuentran procesados con prisión preventiva los dirigentes políticos Luis D'Elía y Fernando Esteche, y el referente de la comunidad islámica Jorge Khalil.Sin prisión preventiva fueron procesados el exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli; la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona; el exjefe de Gabinete del Ministerio de Justicia Juan Martín Mena; el diputado nacional Andrés Larroque; el exvicecanciller Eduardo Zuain, y el supuesto espía Allan Bogado.Nisman había denunciado que el gobierno anterior promovió el memorándum con Irán con el objetivo de "hacer caer las alertas rojas" y reflotar las relaciones comerciales con ese país.Nisman denunció que Cristina Kirchner, su canciller Héctor Timerman y otros funcionarios se complotaron para excusar a Irán del ataque a la AMIA a cambio de restablecer relaciones comercialesLa denuncia de Nisman estuvo paralizada dos años, hasta que en 2017 se reactivó y el fiscal Pollicita pidió las indagatorias de los acusados con nuevas evidenciasBonadio los indagó y los procesó. Ese fallo fue confirmado por la Cámara Federal y está en Casación. Mientras, el juez federal apura los trámites para elevar el caso a juicio oral en marzo. Fuente: (La Nación).-