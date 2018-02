Micheli: "Si no hay respuesta, en marzo va a haber un paro nacional"

A un día de la marcha convocada por el sindicalista Hugo Moyano, el líder de la CTA Pablo Micheli anunció que, si no se logra un acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri, los gremios convocarían a un paro nacional el próximo mes.

En su paso por el programa Terapia de Noticias emitido en la señal LN+, Micheli se refirió a la movilización prevista para este próximo jueves, a la que seis gremios mostraron su apoyo mientras que siete no lo hacen.



"Planteé [a los líderes gremialistas]que si no teníamos respuesta [del Gobierno], esto no se podía terminar en una marcha el 21, que debíamos exigir una mesa de diálogo para empezar a solucionar los problemas", reveló el sindicalista y agregó: "Y si no hay respuesta de esto, en marzo va a haber, probablemente, paro nacional con todas las organizaciones; yo creo que va a haber paro nacional", sostuvo.



"Creo que vamos camino a una nueva organización; no sé si se llamará de la misma manera", contó el líder de la CTA, quien añadió: "Lo estamos charlando entre los dirigentes que conformamos".

"El camino de ruptura es en dos segundos, y el de la unidad...", concluyó Micheli.