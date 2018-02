Tramitan financiamiento nacional para continuidad de obras en escuelas técnicas

La provincia planteó ante Nación la necesidad de dar continuidad al plan de obras en escuelas técnicas cuyo financiamiento depende del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Fue durante un encuentro que mantuvo el gobernador Gustavo Bordet con el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finoschiaro.



Tras el encuentro que se llevó a cabo este lunes el salón Eva Perón de Casa Rosada, el secretario de Planeamiento, a cargo de la Unidad Ejecutora Provincial, Marcelo Richard, quien acompañó al mandatario junto a la presidenta del CGE, Marta Landó, y legisladores nacionales, explicó que hicieron el planteo "del flujo de inversión previsto para este año y para poder tener continuidad en las obras".



"El objetivo es poder concluir con todo el compromiso que ha asumido el gobernador respecto de todas las escuelas técnicas en todo el territorio provincial, esto es lo que se ha charlado con el ministro y se ha garantizado, por lo tanto vamos a continuar con todas las obras previstas y en el transcurso del año se irán viendo la posibilidad de avanzar con las licitaciones de nuevas escuelas, supeditado al financiamiento que INET tiene previsto para 2018", puntualizó.



Richard apuntó que dentro de los planes de infraestructura educativa de la provincia, se ejecutan obras en escuelas técnicas con financiamiento del INET.



En ese sentido mencionó la escuela Nº 100 Puerto Nuevo en Paraná, la escuela técnica Nº 3 de Concepción del Uruguay y "se firmó hace un par de semanas la escuela agrotécnica de San Carlos en el departamento La paz". Dijo que "también tenemos la ejecución de la escuela flotante, ya prácticamente finalizada en el astillero de Diamante, y que próximamente se va a botar en el puerto de Ibicuy".





Buenas expectativas



Por otra parte, el diputado nacional, Juan José Bahillo, dijo que acompañó al gobernador en el planteo que hizo sobre los fondos para el desarrollo de las escuelas técnicas que recibe la provincia a partir del INET, y en ese marco detalló que "hay un desfase entre lo que se había previsto y lo que se venía girando".



"Afortunadamente hubo un principio de acuerdo entre el ministro de Educación de la Nación, el gobernador y las autoridades del Consejo General de Educación de cómo optimizar en un sólo fondo para que no se vean resentidas las partidas, ya sea para transporte, equipamiento o para obras de edificios en educación técnica, sobre todo las obras que están en ejecución o con contratos firmados. Así que en ese sentido la reunión fue productiva", detalló.





Instituto para Gualeguaychú



Por otro lado dijo que plantearon con el senador Guastavino las gestiones que vienen realizando hace aproximadamente un año, sobre el edificio para el instituto terciario María Inés Elizalde en Gualeguaychú: "Es un edificio para un Instituto que tiene una matrícula para casi 800 alumnos y que no tiene edificio propio, y funciona en distintos edificios".



En ese sentido, indicó que "hay un compromiso del gobierno nacional de hacer este tipo de edificios en distintas provincias, y la prioridad para Entre Ríos la tiene Gualeguaychú. Esto ya está asignado hace varios años, de hecho en 2015 se licitó este edificio y no hubo ofertas, después los fondos fueron reasignados y ya no están disponibles".



Dijo en esa línea que el ministro y su secretario, tenían "en carpeta" ese tema y que "están evaluando cuál es el mejor prototipo de edificio y cuál es el mejor proyecto. La expectativa es buena, y esperamos tener en algunas semanas o en un par de meses la respuesta concreta para seguir gestionando este edificio que es tan necesario para el desarrollo educativo en nuestra ciudad".



Por otra parte, la titular del Consejo General de educación, Marta Landó, agradeció al ministro de Educación nacional por el recibimiento y por "conversar sobre las distintas problemáticas de la provincia, sobre todo en lo referente a las obras de infraestructura escolar diagramadas, en ejecución y proyectadas para 2018".



Participaron del encuentro con el mandatario, el secretario de Gestión Educativa de la Nación, Manuel Vidal; el diputado nacional, Juan José Bahillo; el senador nacional, Guillermo Guastavino; el secretario de Planeamiento, Marcelo Richard; la titular del Consejo General de Educación, Marta Landó.