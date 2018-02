Entre Ríos revisará la modalidad de entrenamiento policial y penitenciario

La muerte del cadete Emanuel Garay, ocurrida en La Rioja, puso en alerta al Gobierno entrerriano sobre los programas de entrenamiento de las fuerzas de seguridad. En este sentido se anunciará esta semana, la prohibición de todo tipo de instrucción de corte militar, tanto en la Policía como en el Servicio Penitenciario y se buscará que esa medida tenga aplicación a nivel nacional.La ministra de Gobierno, Rosario Romero, estuvo reunida el jueves, con el recientemente designado presidente del Comité Nacional para la Prevención de Tortura, Jorge D`Agostino a los fines de evaluar la problemática.Según se informó a través de un comunicado, por decisión del gobernador Gustavo Bordet, la ministra expuso sobre el tema de entrenamientos y prácticas que históricamente replican fuerzas policiales y del servicio penitencio, para que se trate en la agenda del organismo nacional.Mientras tanto, en la semana que comienza, Bordet anunciará la decisión habida cuenta que es necesario revisar profundamente el tema, privilegiando hacia el futuro y en forma inmediata, la educación física integral por sobre cualquier otra práctica que pueda incurrir en afectaciones a la dignidad humana.Sin perjuicio que los institutos de formación, policiales y penitenciarios de la provincia, son permanentemente monitoreados y tienen en sus programas de estudio, conocimientos y formación en Derechos Humanos, es necesario prevenir y desarrollar acciones para impedir que se repitan prácticas o "instrucciones" que vulneren derechos, por costumbres o "prácticas" incorporadas por años, se indicó.En tal sentido, se está diseñando una norma que claramente establecerá prohibiciones y dará cuenta de nuevos objetivos respecto de agentes policiales y penitenciarios.Además, se hizo conocer que el video cuya difusión han realizado algunos medios, data de por lo menos dos años, no ocurrió en la Escuela de Policía sino en un grupo de infantería de La Paz. Aclarando que no son cadetes recién ingresados al a fuerza, sino oficiales realizando una especialización. No obstante ello, es decisión del Gobierno Provincial que ese tipo de entrenamientos, quede expresamente prohibido en las fuerzas provinciales, se indicó.