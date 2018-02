Macri cerró el encuentro en Chapadmalal y regresó a Buenos Aires

Asimismo, el presidente respaldó al subsecretario Valentín Díaz Guilligan, durante una durante una rueda de prensa que ofreció en el complejo de Chapadmalal., señaló el Jefe de Estado.Durante este encuentro con la prensa, ofrecido durante una pausa de las reuniones que mantiene con los integrantes su equipo de gobierno en ese complejo turístico ubicado en las afueras de Mar del Plata, Macri volvió a referirse al caso del policía Luis Chocobar, y aseguró no entender el fallo que ratificó su procesamiento."Hablo como ciudadano, y la verdad que no entiendo como los jueces pudieron procesar a un policía que cumplía con su deber de proteger a una persona que fue atacada. Me parece que es un fallo acorde con los que piensa (Eugenio Raúl) Zaffaroni", apuntó el mandatario.Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, también abordó la cuestión de la continuidad de Zafarroni en la CIDH, y observó que si "el ex juez de la Corte tuviera dignidad debería apartarse" de ese organismo internacional., remarcó el funcionario.Respecto a los jubilados, el Presidente avaló el aumento del 5,71 por ciento que otorgó la reforma previsional para el primer trimestre de 2018."Con esta reforma estamos protegiendo mejor a los jubilados frente a la inflación. A fin de año, los jubilados van haber cobrado más que el aumento del índice de precios", enfatizó.Télam.