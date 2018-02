Macri apoyó a sus funcionarios, defendió a Chocobar y criticó a Zaffaroni

"Uno de los principales compromisos que asumí es el apego absoluto a la transparencia y la gestión clara. Estamos acá como servidores públicos y esto nos obliga a dar explicaciones cada vez que se lo requiere. Por ello, vamos a encarar como corresponde, dando el suministro de la información", afirmó al ser consultado en conferencia de prensa por los casos del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el subsecretario General de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, quien según una investigación ocultó más de 1,2 millones de dólares en una cuenta bancaria en Andorra.



"Todos debemos dar explicaciones y nadie se debe enojar. Como lo hice yo, cuando me tocó", recordó, en referencia a la denuncia por los Panamá Papers con cuentas off shore. Y continuó: "Luego se demostró que era una denuncia falsa. Y así se irá terminando esta práctica de denuncias falsas".



Por otra parte, Macri volvió a defender al policía Luis Chocobar, procesado por matar a un ladrón que había apuñalado a un turista estadounidense en La Boca. "Como Presidente siempre tengo que respetar a la Justicia como un poder independiente. Pero como ciudadano, no lo entiendo", dijo sobre la confirmación del procesamiento del efectivo dictada hoy por la Sala VI de la Cámara de Apelaciones en lo criminal y correccional.



"El policía perseguía a un asesino que le dio diez puñaladas a otra persona. Y si esa persona está viva, es por mérito del médico y del policía, que paró la puñalada número once. No se puede poner en prisión domiciliaria a toda la población porque no podemos contener a una minoría", agregó. Y subrayó: "Dice el fallo que tendría que haber seguido hasta que otro policía lo apoye. No creo en eso. Los policías están para cuidar. Y hay que darles las herramientas para que puedan actuar. Espero que en las siguientes instancias entiendan que queremos convivir en paz".



En ese contexto, el Presidente cuestionó al ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. "No sé qué esperan estos jueces (de la Cámara de apelaciones). Es un fallo acorde con los que piensa Zaffaroni. Seguramente, con lo que lograron, Zaffaroni llamó para felicitarlos. Pero la mayoría de los argentinos no pensamos como Zaffaroni y sus teorías", señaló.



Sobre los dichos del ex juez, quien en varias oportunidades pidió que el gobierno "se vaya lo antes posible", Macri resaltó: "Lo de Zaffaroni es una expresión minoritaria. Ponen palos en la rueda. Pero las personas decidieron ir por otro lado, yo soy una expresión de lo que ustedes decidieron".