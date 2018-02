Urribarri y Capitanich buscan construir una alternativa electoral de cara a 2019

El ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri, mantuvo un encuentro este viernes por la mañana con el intendente de Resistencia (Chaco) y ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en el marco de la construcción de la unidad que se viene planteando desde el peronismo a nivel nacional.



Durante la reunión, según se indicó a través de un comunicado, ambos dirigentes recordaron sus respectivas gestiones como gobernadores y coincidieron en la importancia de integrar un proyecto político federal que apunte a mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. También evaluaron la situación política, económica y social actual del país, así como de los distintos escenarios internacionales.



Destacaron la necesidad de impulsar una oposición y una alternativa electoral en base al consenso y a la unidad. "Hemos tenido una excelentísima reunión con mi querido amigo y compañero Pato Urribarri, por quien tengo un gran aprecio personal. Hemos hecho un análisis sobre la necesidad de construir una gran unidad de todos los sectores internos del Justicialismo", señaló Capitanich. "La verdad es que la reconstrucción del campo nacional, popular y democrático es una necesidad imperiosa para el pueblo argentino, y sobre todo para el país que nos merecemos", sostuvo.



Urribarri resaltó las políticas de Estado llevadas adelante por Néstor Kirchner y Cristina Fernández "que permitieron concretar importantes transformaciones y realizaciones en Chaco y en Entre Ríos al reivindicar a sectores que estaban olvidados", según se informó a través de un comunicado. "Fueron años de gestión que quedaron muy marcados en la memoria colectiva de los chaqueños y de los entrerrianos", expresó.



"Coqui es un dirigente con una enorme experiencia y por eso es una satisfacción compartir la misma visión sobre nuestro espacio político", manifestó el ex mandatario entrerriano. "Tenemos el compromiso de generar las condiciones para volver a tener un proyecto nacional que devuelva la dignidad a los argentinos que hoy están padeciendo este gobierno neoliberal", afirmó. Y agregó: "Hay muchos argentinos que quieren ver a nuestra fuerza política reorganizada, y decirles que hay 2019 es devolverles la fe".



Para finalizar, Capitanich hizo alusión a los hechos vinculados a la judicialización de la política. "Muchos de nosotros somos objeto de persecución judicial, absolutamente infundada, con el objeto de cercenar derechos y acallar voces. Pero estamos aquí para construir con un espíritu solidario lo que necesita la República Argentina: una oposición fuerte que genere una alternativa para volver a ganar en el año 2019", dijo. "Tenemos el desafío de construir desde la unidad en la diversidad, pero sobre todo con convicción y lealtad a los intereses de nuestro pueblo", subrayó.