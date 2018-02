AGMER reclamó la falta de llamado a concursos para cargos de Escuelas NINA

Quejas de Agmer

La decisión del Consejo General de Educación (CGE) de llamar a concurso de pase, traslado y ascenso para cargos de director y vicedirector de los niveles inicial y primario, y de rector y vicerrector de nivel secundario en toda la provincia, generó el reclamo del sindicato docente, que pidió que se incluya en esa convocatoria a los directivos de las escuelas Nina, un sistema peculiar de jornada completa que se creó en 2012.La presidenta del Jurado de Concursos del Consejo de Educación, Analía Matas, ponderó la iniciativa y dijo que es el resultado de "un trabajo muy arduo. Así como hicimos el año pasado el concurso para cubrir en nivel inicial y primario en todos los departamentos con adjudicaciones de titularidades, y se han logrado en 2016 y 2017. Actualmente estamos adjudicando los cargos de secretarios que rindieron el concurso por oposición, concursos que no se realizaban desde hace mas de 30 años, y que es sumamente importante; los concursos de supervisores no se realizaban desde hace 7 años, que también lo estamos haciendo, en lo que respecta al último concurso de directores fue en el 2013".Pero en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) no analizaron con tanto optimismo la convocatoria al concurso por cuanto, dijeron, se vuelve a excluir a los cargos de directivos de las escuelas Nina. El gremio ratificó su "posicionamiento que fuera expresado por nuestro sindicato hace dos años, cuando repudiamos la decisión del gobierno provincial de desconvocar 68 cargos pertenecientes a las escuelas Nina. Esa definición iba a contramano tanto de lo que dispone el Estatuto del Docente Entrerriano en cuanto al acceso y la estabilidad en el puesto de trabajo como de nuestras históricas reivindicaciones a favor de los concursos de antecedentes y oposición como el mecanismo genuino para garantizar la igualdad de oportunidades. A su vez, dicha medida exhibía la improvisación de la patronal con relación al tema, puesto que la Resolución CGE N° 102/16 que desconvocaba los cargos echaba por tierra lo definido por el mismo organismo el día anterior a través de la Resolución CGE N° 80/16"."En esta oportunidad ?alertó Agmer-, una vez más nos encontramos frente a un escenario donde se excluye de la nómina de cargos a concursar aquellos correspondientes a las escuelas Nina, lo cual no hace más que reforzar un rumbo que implica pérdida de derechos para aquellos compañeros docentes que fueron evaluados mediante el sistema de oposición. Por tal motivo, exhortamos al gobierno provincial y puntualmente a las autoridades políticas del Consejo General de Educación a que revisen esta medida y trabajen para garantizar que todos los cargos puedan ser concursados, cumpliendo así con lo que establece el Estatuto y demostrando voluntad concreta de promover la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos directivos".Las escuelas Nina ?el nombre es una homenaje a la educadora entrerriana Nélida "Nina" Landreani- fueron creadas en 2012, durante la gestión de Graciela Bar al frente del Consejo de Educación. Se trata de un sistema similar a las escuelas de jornada completa, en donde los chicos de primaria extienden su estadía en el aula, y permanecen de 8 a 16. Por la mañana, se dicta el contenido común a todas las primarias; y por la tarde, tienen lugar los talleres, que permitieron que el idioma extranjero comenzara a dictarse por primera vez en las escuelas de nivel primario.Desde que nacieron, en 2012, hasta ahora, los cargos directivos de las escuelas Nina no han sido sometidos a concurso. En 2016, Agmer acordó con el CGE la inclusión de las escuelas Nina en los sistemas de concurso, pero la decisión tuvo una repercusión inusitada y se debió volver atrás.La Asociación Civil de Equipos Directivos de Escuelas Nina le dio razones al entonces presidentes del Consejo de Educación, José Luis Panozzo, respecto de no concursar esas instituciones, y entre otros fundamentos, expresaron que esas escuelas tienen carga horaria diferente, y un modo de trabajo también peculiar, publicóEl tema adquirió un tinte político cuando un grupo de legisladores llevó la preocupación ante el entonces ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, que después de escucharlos ordenó al CGE suspender la convocatoria a concurso.Así fue como el CGE decidió dar marcha atrás y "desconvocar" a las escuelas Nina del concurso. Y dispuso conformar una comisión que deberá fijar las condiciones para concursar esos cargos. Molesta con la decisión, Agmer acudió ante la Justicia con una medida cautelar para impedir que el concurso se efectuara de ese modo, y un amparo con la pretensión de que la resolución de convocatoria a concurso fuera declarada inconstitucional.Pero la jueza Laboral Gladys Pinto no hizo lugar al planteo por una razón de peso: la cuestión se había vuelto abstracta por cuanto la fecha de los concursos ya había pasado, la mecánica se había llevado adelante con la exclusión de las escuelas Nina y no había nada por resolver.Las NINA son 134 escuelas de nivel primario que ofrecen sistema de horario extendido en la provincia. Las escuelas Nina, que surgieron en 2012. Entonces eran apenas 15, 4 privadas y 11 públicas, con la proyección de alcanzar 100. En Paraná, las dos primeras Nina que surgieron fueron la Escuela Juan Martín de Pueyrredón, cerca del barrio Francisco Ramírez, y la Escuela Bartolomé Mitre, en barrio Belgrano.