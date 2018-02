Más repercusiones tras discurso de Bordet: respaldo a la reforma política

Política Bordet promoverá nueva ley electoral y se refirió a la paritaria docente

Concluido el discurso, el presidente del Superior Tribunal de Justicia,, consideró que el discurso "fue realmente bueno, para destacar el énfasis puesto en la restructuración de las cuentas públicas, el encuadre que Entre Ríos esté dentro de la normalidad del gasto, la ejecución presupuestaria y la ejecución de obras prioritarias como lo marca el gobernador. Esperemos se terminen concretando".Finalmente, dijo Castrillón: "Estoy totalmente de acuerdo con la reforma judicial, en la participación, en el aggiornamiento de la justicia, los nuevos métodos, la necesidad de darle pronta respuesta al ciudadano y un mejor servicio de justicia. Creo que tenemos los elementos. El Estado nos ha brindado los elementos".i, señaló que "ha sido un discurso de una gran riqueza espiritual, basándose especialmente en buscar solución a los problemas sociales. Es muy esperanzador".También mencionó que "con las propuestas señaladas por el gobernador, y que son las cosas que la provincia está necesitando, vamos a salir adelante dadas las características de nuestra provincia"., consideró que el discurso del gobernador "ha sido muy bueno, con una exposición clara, concisa y contundente y donde nos llama a dejar de lado recelos y unirnos para trabajar todos por un Entre Ríos mejor". He hizo especial referencia a un reclamo histórico de la zona, "una obra anhela y necesaria como es unir con el camino Gualeguay, con Puerto Ruíz". Y consideró que "lo que nos lleva adelante es trabajar en conjunto, dejar las banderías políticas un momento de lado. Gualeguay ha visto este fin de semana largo completos sus alojamientos y la ciudad fue promocionada junto a otros destinos de la provincia en conjunto y esto nos abre nuevas fuentes de trabajo, por lo que para nuestra localidad es sumamente necesario"., remarcó "la idea de que la provincia encuentre un equilibrio presupuestario. Me parece importante señalar que no se constituye en variable de ajuste al trabajador, así como las obras, especialmente en materia de saneamiento". Por otro lado señaló "desde el punto de vista político quedó clara su idea de consenso y los intendentes demandamos también consenso y diálogo y el mensaje ha sido prudente". Con respecto a las reformas planteadas por le gobernador en el mensaje, Lauritto expresó que "la gente está demandando más cosas de la justicia. El acceso a la justicia y la rapidez en las resoluciones es una gran demanda de la sociedad. Y la reforma política debe tener el mayor consenso posible para tener la mayor legitimidad posible". Finalmente consideró positivo que el gobernador encabece las paritarias, ya es un gesto hacia el trabajo y hacia el trabajador".Por último,dijo que "hay muchas cosas para hablar pero de cualquier manera quiero destacar lo que me parece lo más importante. Yo intenté en mi segunda gestión, en abril de 1997, y en la tercera gestión, en 2004, pero me parece que lo del juicio por jurado, la participación popular en las decisiones judiciales, sobre todo en los delitos más aberrantes, es algo revolucionario y que funciona bien en Córdoba, en Buenos Aires. Quizás cuando yo lo planteaba no había esos antecedentes pero ahora lo están y hacen que sea un avance. Es necesario que el ciudadano común participe en las decisiones judiciales. En última instancia el jurado dice si la persona es culpable o inocente y el que da la pena es el juez".