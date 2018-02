Telecom Argentina ratificó su plan de inversión por u$s 5.000 millones

La nueva Telecom Argentina ratificó hoy su plan de inversión de US$ 5.000 millones para el trienio 2018-2020, de los cuales US$ 1.300 millones serán desembolsados este año para el incremento de la infraestructura.

El presidente Mauricio Macri recibió hoy al CEO del grupo Telecom Argentina, Carlos Moltini, quien ratificó el plan de inversiones para la ampliación y modernización del servicio de telecomunicaciones, se informó oficialmente.



En el encuentro, que se realizó en el despacho presidencial de la Casa de Gobierno, el jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en tanto que Moltini llegó junto al director de la firma Luis Baruki.

Para este año, según confirmaron fuentes privadas, la fusionada Telecom-Cablevisión invertirá US$ 1.300 millones en un incremento de las radiobases, el desarrollo de las redes de nueva generación (NGN por su sigla en inglés) con miras a tener una infraestructura que le permita ofrecer cuatro servicios a sus actuales y futuros clientes.



La fusión ya tiene el visto bueno del Ente Nacional de Comunicaciones, pero aún resta la definición de la Comisión de Defensa de la Competencia.

Esta fusión colocó a Telecom en condiciones de ser el primer operador del mercado argentino en condiciones de ser un cuádruple player, es decir que puede ofrecer a sus clientes telefonía, internet (fija y móvil) y televisión.

Moltini, el histórico CEO de Cablevisión, asumió la conducción de la nueva Telecom en noviembre pasado.