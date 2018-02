Agmer se reúne en plenario y comienzan a delinear la demanda salarial

Con nueva conducción

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó para hoy a su plenario de secretarios generales, que se reunirá en Paraná, en la sede central del sindicato, un cónclave que se constituirá en el puntapié inicial para abrir la demanda al Gobierno en procura de constituir, más temprano que tarde, la mesa de discusión paritaria salarial.El gremio, dice Guillermo Zampedri, secretario gremial de Agmer, no plantea porcentajes, aunque saben que la oferta que eventualmente presente la administración del gobernador Gustavo Bordet rondará el 15,7%, que es la pauta inflacionaria para 2018 prevista en la Ley de Presupuesto. Aunque parados sobre ese índice, desde Agmer aseguran que resulta insuficiente.El plenario de secretarios generales de Agmer se reunirá para tratar una agenda que incluye tres temas clave: un informe de gestión; un análisis de la situación nacional y provincial; y, al final, la declaración de la reunión. Uno de los asuntos urgentes que saldrá en ese pronunciamiento será la demanda de convocatoria a discusión salarial, y se conocerá un día antes de que el Gobernador lea su mensaje ante la Asamblea Legislativa.Agmer estrena conducción en este plenario del miércoles. Ahora, el mayor sindicato docente está encabezado por un triunvirato que es expresión de la alianza que hegemoniza el gremio en los tres últimos períodos, la Lista Integración. Marcelo Pagani, el secretario general, responde a la histórica Lista Celeste; Ana Delaloye, la adjunta proviene de la Lista Compromiso; y Guillermo Zampedri, el secretario gremial responde a la Agrupación Paulo Freire.La conducción que finalizó mandato, y que encabezó Néstor Fabián Peccín, reunió a su último congreso provincial el 20 de diciembre, en Gualeguay, y emitió un duro comunicado en el que lanzó un ultimátum: sin una propuesta salarial satisfactoria para 2018, no habrá inicio del ciclo lectivo.En Entre Ríos, el Consejo General de Educación (CGE) aprobó el calendario escolar para el ciclo lectivo 2018. En Entre Ríos las clases comienzan el 5 de marzo y finalizan el 7 de diciembre. Mientras que el receso de invierno será desde el 9 al 20 de julio. Pero antes, el lunes 19 de febrero, los docentes y directivos se deben presentar en las escuelas.El 5 de junio de 2017, los sindicatos docentes y el Consejo de Educación cerraron un acuerdo paritario, con la Secretaría de Trabajo como árbitro, que implicó una suba salarial del 23,5%, en tres fases: 6% en maro; 4% en mayo, y 13,5% en agosto.Agmer piensa sentarse a negociar no sólo la pauta para 2018 sino también la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo del salario frente a la inflación.Pero el gremio abrió el paraguas de antemano y se declaró "en estado de alerta permanente frente al escenario político, económico y laboral que atraviesa el país y la provincia".Previo a discutir salarios para 2018, Agmer quiere cerrar 2017, y para eso reclamó que el Gobierno aplique la cláusula gatillo que incluyó en el acuerdo del año pasado: la recomposición fue del 23,5% y la inflación, del 24,8%, publicóLa última actualización salarial fue dispuesta mediante la resolución 1017 del Ministerio de Trabajo, que fue firmada en septiembre del año pasado. "Desde Agmer señalamos que la formalización de aquella medida se realizó para minimizar los efectos del proceso inflacionario en el salario docente", recordó el mayor sindicato de los docentes, y recordó que el acuerdo paritario de 2017 estableció que "la actualización de los salarios docentes se regiría según los valores actuales de inflación. En este sentido señalamos que el antecedente de la firma de la resolución 1017 es un acuerdo que se firmó al 5 de junio de 2017".En ese acuerdo paritario se fijó un aumento anual para los trabajadores docentes en su salario provincial del 23,5% sobre básicos y códigos remunerativos en los siguientes tramos: marzo 6%, mayo 4%, agosto 13,5% no acumulativos"."El aporte que desde Agmer realizamos para la discusión salarial en Entre Ríos, lo damos en el contexto del pedido del sindicato para que las autoridades provinciales convoquen a la negociación paritaria con suficiente antelación, que entendemos deber ser previa al inicio del próximo ciclo lectivo", recordó el gremio.Recordó el sindicato que el acuerdo último estableció que los índices de recomposición salariaL "serán monitoreados con la finalidad de que ningún trabajador quede por debajo de la inflación 2017 según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Y en caso de que en algún momento del año se supere el porcentual de recomposición total, los salarios, serán reajustados a tales valores".Esa discusión no empezó. Tampoco la paritaria principal para este año.