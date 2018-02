Lanzan recompensa de $ 98 millones para hallar el submarino ARA San Juan

Incentivar la búsqueda

El Gobierno lanzó una recompensa de 98 millones de pesos para hallar el submarino ARA San Juan, que perdió contacto con la base naval de Mar del Plata en noviembre del año pasado cuando regresaba desde Ushuaia.La suma está "destinada a aquellas personas quienes, brinden información y datos útiles que permitan dar con el paradero y la ubicación precisa" de la nave, indica la resolución 131-E/2018 del Ministerio de Defensa, que fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de Oscar Aguad."Dado que el suceso referido posee una gravedad inusitada en nuestro país y que, en rigor, merece los máximos esfuerzos por parte del Estado Nacional resulta menester, además, generar los incentivos adecuados para que la búsqueda realizada por el material naval de la Armada Argentina sea complementado con la participación de empresas del sector privado", explicó el Ministerio en los considerandos.Y en esa línea agregó: "Se considera pertinente la fijación de una gratificación de tipo económico para aquellos sujetos privados que brinden información y datos útiles que permitan dar con el paradero y la ubicación precisa del Submarino Ara San Juan".Quienes quieran suministrar datos deberán comunicarse al correo electrónico subsanjuan@mindef.gov.ar . "El pago de la gratificación será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante de esta Cartera de Estado previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información aportada", agrega la norma."El Estado Nacional atento esta lamentable y trágica situación, adoptó diversas medidas destinadas a instrumentar una investigación, profunda y precisa, para dilucidar los hechos acaecidos, sus probables causas y, si las hubiere, la determinación de las eventuales responsabilidades", expresó el Ejecutivo. Además, destacó que "se desplegó en la zona del último contacto la casi totalidad de elementos navales de la Armada Argentina" y "se contó con el apoyo de la comunidad internacional que se vio ampliamente conmovida por esta situación".La semana pasada el presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada a 32 familiares de los 44 tripulantes de la nave. Tras la reunión, en la que los familiares calificaron al mandatario de distante, algunos de ellos manifestaron no irse del todo conformes sino más bien enfocados en aguardar por el cumplimiento de los compromisos asumidos."Dijo que venía a escucharnos, hablamos un grupo y lo único concreto que nos pudo decir es que se comprometía a una recompensa, sobre la que no dijo los montos, para que una empresa privada se comprometa en la búsqueda", expresó Itatí Leguizamón, esposa del sonarista Germán Suárez tras el encuentro.Marcela Moyano, esposa del suboficial primero Hernán Rodríguez, sumó: "Yo no digo que me voy satisfecha porque el dolor que yo tengo no me lo va a quitar la palabra del señor Presidente, después de sentir todo el desamparo de estos 83 días. Hoy por hoy solamente quiero que cumpla con lo que se comprometió, activar para que busquen a nuestros 44 familiares que están esperando ser rescatados"."Nos vamos con gusto a poco, pero debo admitir que a más de lo que yo esperaba", dijo el abogado Luis Tagliapietra.