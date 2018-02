Zaffaroni reiteró su "deseo" de que Macri "se vaya antes"

El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni reiteró su "deseo" de que el Gobierno de Mauricio Macri "se vaya antes" del poder político porque el programa que lleva adelante está, a su juicio, "llevando a una catástrofe social" como la del 2001.



"Si se van antes vamos a tener menos deuda, vamos a podemos resolver el problema. Es un deseo, puede ser que se vayan en 2019... total hay un año de diferencia, pero esto nos está llevando a una catástrofe social", consideró en diálogo con C5N.



El actual juez de la Corte Interamericana de Justicia insistió en que "esto no termina bien" y pidió "evitar un desastre", porque a su entender el proceso político liderado por Cambiemos camina hacia un escenario de "violencia y muertos".



"No quiero un 2001. Evitemos un desastre, porque esto es violencia y muertos. Hay que evitar esto. ¿Que se vayan antes? Sí, que se vayan en 2019, si llegan, o que se vayan con un procedimiento constitucional de juicio político... no sé. O que saquen el pie del acelerador o de lo contrario vamos a tener un serio problema", advirtió.



"Esto no termina bien, nunca termina bien. No terminó bien en 1982, no terminó bien en 2001", insistió.



En este sentido, Zaffaroni reclamó "dejar de lado mezquindades y ambiciones personales" para hacer frente a lo que calificó como "una grave emergencia o la inminencia de una grave emergencia".



"Estimo que frente a una situación tan grave lo que tendríamos que hacer todos es decir vamos a ver dónde salimos de este pozo ", concluyó.



Por otra parte, cuestionó el endurecimiento de la política de seguridad encabezada por la ministra Patricia Bullrich: "Cuidado con lo de la víctima, porque el control social ahora es profundizar los conflictos. Crear victimizados, criminalizados y politizados para incentivar las contradicciones entre los excluidos, para que se maten entre ellos. Esa es la perversa técnica de este momento".



El ex magistrado del máximo tribunal había sido duramente cuestionado por el oficialismo cuando semanas atrás dijo que le gustaría que el Gobierno de Cambiemos "se vaya lo antes posible" para minimizar " los "daños" al país.