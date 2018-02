Denuncian presiones a sindicatos para que no se sumen a la marcha del 21

El secretario general del sindicato de Canillitas, Omar Plaini, sostuvo que el Gobierno tiene una "actitud antisindical" y quiere "sindicatos débiles", y afirmó que hay "indicios" de que funcionarios nacionales están presionando a dirigentes gremiales para que no participen de la movilización convocada por Camioneros el próximo 21.En ese marco, el secretario administrativo de la CGT dijo que, aunque es "muy subjetivo, hay indicios que indican que es posible" que el gobierno nacional esté presionando a dirigentes sindicales para que no apoyen la movilización convocada para el próximo 21, tal como señalan versiones periodísticas.Al renovar su apoyo al líder de los Camioneros, Hugo Moyano, Plaini indicó que su organización "cada vez que haya un conflicto o un reclamo va a acompañar" y señaló que los sindicalistas que le quitaron su apoyo a la movilización "son los que tendrán que dar sus explicaciones"."Claramente dentro de su filosofía, este gobierno quiere sindicatos débiles porque el único contrapoder de un gobierno son los sindicatos. Y Moyano está dentro de este contexto. Hasta ayer comían milanesas juntos (con el presidente Mauricio Macri) pero algo pasó en el medio", aseveró.En ese marco, el dirigente canillita consideró que Moyano pasó de ser para el gobierno "rubio y de ojos celestes a negro, feo y sucio; y yo creo que tiene que ver con la reforma previsional, laboral y tributaria, y todas las políticas que aplica este gobierno".Por otra parte, admitió que la CGT "está en una crisis hace mucho tiempo y, como no es una burbuja dentro del peronismo, también quedó afectada por la derrota del Gobierno anterior".En ese sentido, Plaini consideró que "se agotó el formato de la superestructura de la CGT, no de las organizaciones de base y actualmente no hay un dirigente, hombre o mujer, que pueda liderar al conjunto de las asociaciones gremiales, y creo que lo mismo le ocurre al justicialismo".