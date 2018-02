Hugo Moyano: "El Gobierno está logrando una CGT subordinada"

En un breve contacto con la prensa, el líder de los camioneros también le respondió a funcionarios nacionales que le pidieron ir a la Justicia antes de hacer una marcha. "Es todo verso todo lo que están diciendo. Cuando la Justicia me reclame voy a ir, porque nunca huí de la Justicia. ¿Ahora a qué me voy a presentar, si no estoy citado para nada, en nada, en absolutamente nada? Todo lo que dicen estos ignorantes es porque están sumándose a este ataque que estamos recibiendo permanentemente del Gobierno", se quejó.



Sobre las bajas de adherentes a la movilización que encabeza junto a su hijo, Pablo, dijo: "Al Gobierno le conviene una CGT subordinada y esto es lo que está logrando", y agregó: "Algunos son siempre oficialistas".