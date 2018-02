Paritaria docente: "Buscaremos un acuerdo, pero con los chicos en la escuela"

A menos de un mes de comenzar el ciclo lectivo, el gobernador Gustavo Bordet confirmó a Elonce TV que "después del 15 de febrero, tras la Asamblea Legislativa", se convocará a las organizaciones gremiales docentes para iniciar el diálogo paritario.



En ese sentido, indicó que "habrá una reunión para fijar cuáles son las posiciones. Hay que entender que podemos discutir un poco más, un poco menos, pero hay una férrea voluntad de parte del gobierno de llegar a un acuerdo, como lo hemos hecho siempre, reconociendo el salario digno que tienen que tener los trabajadores, los docentes en especial".



No obstante, remarcó que las negociaciones "no pueden obstaculizar el inicio de clases" y agregó que "creo que podemos fijar posiciones, discutir, pero con los chicos en la escuela".



Asimismo, dijo que "en 2017 hemos tenido un muy buen cumplimiento del ciclo lectivo y en el segundo semestre prácticamente no hubo paro". Elonce.com