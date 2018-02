Otro líder de CGT se baja de la marcha de Camioneros pero "apoya el reclamo"

Carlos Acuña, uno de los miembros del triunvirato de CGT, dijo hoy que su gremio no va a "movilizar" trabajadores para la marcha convocada por el gremio de camioneros el próximo 21, pero aclaró que "apoya el reclamo" de ese sector.Además, consideró que muchos gremios reducirán su participación en la convocatoria de los camioneros porque hay "sectores políticos que se cuelgan del reclamo de los trabajadores".El sindicalista aclaró específicamente que se refería a la adhesión del kirchnerismo, que dijo que participará de la marcha del 21."Nosotros no vamos a movilizar pero apoyamos el reclamo", dijo Acuña a radio El Mundo en referencia al Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE), donde ocupa la secretaría general.Recordó que en la última reunión de gremios se decidió apoyar "a todos los gremios que tiene problemas y están en conflicto", en defensa "del modelo sindical y los convenios colectivos de trabajo".Pero aclaró que si su sector deja de trabajar "no hay combustible en el país", por lo cual ese día seguirán en sus puestos.Además, adelantó que la ex CGT Azul y Blanca (un sector de la central obrera referenciado en Luis Barrionuevo) definirá su postura el miércoles próximo.De todos modos opinó que muchos gremios no se movilizarán junto al sector que conduce Hugo Moyano porque "no se sienten cómodos" con lo que calificó como "la politización" de la protesta."Por un lado el gobierno haciendo toda una campaña de difamación como que es un problema personal de Moyano, y por otro lado tenemos sectores políticos que se cuelgan de un reclamo de los trabajadores, que no corresponde que se politice", se quejó.Consultado sobre si se refería a la adhesión del kirchnerismo o de los movimientos sociales (los dos grandes grupos no sindicales que se adhieren a la marcha) respondió que lo decía específicamente por el kirchnerismo."Le damos argumento al mismo Gobierno para decir que los mandó Cristina (por la ex presidenta Fernández de Kirchner) y no es así", concluyó.