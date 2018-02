Revelan que el ministro Luis Caputo fue accionista de fondos "offshore"

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, omitió al ingresar en la función pública que hasta mediados de 2015 fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar fondos en paraísos fiscales, según surge de documentos oficiales de la Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC).Caputo no consignó esa información en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) al asumir el cargo en diciembre de 2015 (correspondientes al período fiscal 2014) y en la de 2016 (correspondiente al inicio de 2015), publicóConsultado para esta nota, el funcionario negó su participación accionaria: "Nunca fui propietario ni accionista de Noctua ni de Princess, sino asesor, administrador, fiduciario y/o manager, por lo que no debía declararlas ni ante la AFIP ni ante la OA, tal como manifesté anteriormente. Aprovecho para reiterar que desde que en 2015 ingresé a la función pública cesé de prestar cualquier servicio profesional a dichas sociedades".De acuerdo con los documentos oficiales de la SEC, sin embargo, Caputo omitió declarar ante la OA que, entre mediados de 2009 y al menos mediados de 2015, fue accionista -de manera indirecta- de Noctua, una gerenciadora de fondos de inversión con sede en Miami que el funcionario caracterizó en aquel momento como friends and family ("amigos y familia").Sin embargo, el funcionario había negado ser dueño de Noctua al ser consultado por el equipo de Paradise Papers, y señaló que era "solo un administrador" que asesoraba al fondo en las inversiones de potenciales clientes. "No tuve ninguna injerencia accionaria hasta donde yo sé. Tampoco es importante porque es una sociedad que no vale nada en sí, es un fondo, y vale en la medida de la cartera que maneja", afirmó.Caputo derivó aquella primera consulta hacia Martín Guyot, un argentino que reside, trabaja y tributa en Estados Unidos desde hace dos décadas. Guyot se negó a responder preguntas. Se limitó a indicar a través de un tercero que su participación en la operatoria estaba declarada ante las autoridades tributarias de EE.UU.Los documentos de la SEC a los que accedió el equipo argentino de Paradise Papers a través de un pedido de acceso a la información en Estados Unidos -conocido como requerimiento sobre la base de la Freedom of Information Act- revelan que Caputo fue el dueño, entre 2009 y 2015, del 75% de las acciones de Princess International Global Ltd., una sociedad offshore creada en las islas Caimán.En una operatoria similar al de las muñecas rusas, por medio de la sociedad Princess Caputo controló entre el 50 y el 74% de Affinis Partners II, otra sociedad offshore creada en el mismo paraíso fiscal de las islas Caimán.Por último, Affinis Partners II es la controlante de al menos el 75% de Noctua International WMG LLC, la gerenciadora de fondos de inversión con los que Caputo administró los fondos creados en Caimán.Así, a través de ese entramado societario Caputo controló Noctua Partners LLC, entre 2009 y 2015, junto a Guyot.Tanto Caputo como Guyot tuvieron a su vez, a título personal y de forma directa, el "5% o menos" de las acciones de Noctua. Pero el funcionario no declaró ante la OA esa participación accionaria en Noctua, ni aludió a sus intereses en las firmas Princess o Affinis.¿Cuánto dinero se movió por esos fondos? Según la SEC, administraron US$251 millones.El esquema accionario cambió en 2016. En el formulario de la SEC de ese año, Caputo sale del negocio y es Guyot quien figura como accionista de Affinis International.Sin acciones en Noctua, Caputo comenzó a desempeñarse en el Gobierno como secretario de Finanzas. Desde ese puesto negoció la deuda con los holdouts y gestionó el valor de los bonos de la deuda argentina defaulteados. Fuente: (La Nación).-