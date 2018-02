"No hay ninguna posibilidad de una corrida bancaria", aseguró Frigerio

El ministro del Interior,, dijo este sábado que hay que llevarle "tranquilidad a la gente" respecto a la cotización del dólar, que ayer cerró $20,80 en Paraná, y aseguró que "no hay ninguna posibilidad de una corrida bancaria", ya que el Banco Central "tiene espaldas como nunca antes en la historia" para intervenir en el mercado., a que el dólar puede subir, pero que también puede bajar. Independientemente de eso, el Banco Central puede intervenir en el mercado y tiene espaldas como nunca antes en la historia para hacerlo de manera muy efectiva", dijo Frigerio en declaraciones a, distribuidas en un comunicado por el Ministerio del Interior.En ese marco, el funcionario buscó llevarle "tranquilidad a la gente" respecto a la cotización del dólar, señaló quey subrayó queEn tanto, Frigerio afirmó que"Pudimos resolver muchos de los problemas que heredamos de la gestión anterior, pero aún son muchos los pendientes. La gente en la calle nos dice 'no aflojen' y eso nos lleva a redoblar esfuerzos", destacó el ministro de la cartera política.Asimismo,y remarcó que el gobierno nacional está "haciendo las cosas que hay que hacer para que Argentina esté mejor"."El año pasado crecimos después de mucho tiempo y ahora tenemos que trabajar para que ese crecimiento se sostenga en el tiempo. No es un camino fácil", reconoció el funcionario.Por último, Frigerio dijo que este "es un año en el que tenemos que trabajar muchísimo para resolver problemas, para trabajar en equipo con el gobierno provincial y con los gobiernos municipales en cuestiones concretas que hacen a la calidad de vida".