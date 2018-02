Entre Ríos, el camino hacia una nueva forma de votar

La ministro Romero aseguró que la intención es "evolucionar por sobre la ley vigente hacia la boleta única de papel" que "ha sido adoptada por Santa Fe y por Córdoba" y que hace al sistema "más transparente y mucho más sencillo".



Romero indicó a Análisis Digital que la reforma política "se trata de evolucionar por sobre la ley vigente, denominada Ley Castrillón y que tuvo reformas en dos oportunidades, hacia la boleta única de papel" y aclaró que no se plantea la boleta única electrónica porque fue apoyada por el gobernador Gustavo Bordet en el Senado de la Nación hace más de un año porque el gobierno nacional tenía voluntad de impulsarla, pero uno de los cuestionamientos es que ese sistema puede no ser seguro para preservar la calidad del recuento y que puede ser vulnerable, además de significar un considerable costo en tecnología".



"En este caso la opción propuesta por el gobernador será la boleta única papel que ha sido adoptada por Santa Fe y por Córdoba", reafirmó la funcionaria, que enumeró que "tiene una ventaja económica ya que se evita a los partidos y al Estado la impresión de numerosa cantidad de papeles y se evita la circulación de enorme cantidad de papel en las ciudades".



Agregó que "la ventaja fundamental es que el elector que ingresa a los lugares de votación no tiene necesidad de componer su voto haciendo cortes de boleta sino que lo compone con la sencilla acción de trazar una cruz en un espacio que se deja al lado de la foto de los candidatos, y encuentra en una misma papeleta todos los candidatos a gobernador, a diputados, intendentes, concejales y candidato a senador, y debe seleccionar el de su preferencia".



Al respecto especificó que "para el ciudadano que va a votar el sistema es más transparente, mucho más sencillo y se lo ayuda a componer su voto en modo diverso. Si el ciudadano quiere seleccionar a todos los candidatos de un mismo partido en toda la boleta, obviamente lo puede hacer, es decir que no se le quita ningún derecho sino por el contrario se le está facilitando el ejercicio del derecho de componer su voto como quiera en las distintas categorías de candidatos". "Es un sistema que avanza sobre lo que tenemos, que lo mejora y avanza en transparencia también", resumió.



Respecto de las dudas que expresó el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Miguel Carlín, respecto de la constitucionalidad del sistema, Romero admitió: "Me extrañó muchísimo oír eso de Carlín porque el sistema que estamos proponiendo en otras provincias se usa sin ningún cuestionamiento de constitucionalidad".



En tal sentido, aseveró que "de ninguna manera esto le quita a los partidos ninguno de los derechos que hoy tienen porque los partidos seleccionan sus candidatos en primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y solamente se cambia el instrumento electoral que es la boleta única, y no cambia ni desnaturaliza ninguna de las disposiciones de la Constitución".



"Hay una interpretación equivocada que me extraña muchísimo de Carlín porque puso en duda y no dijo que es inconstitucional. Creo que está equivocado porque la Constitución lo que asegura es la mitad más uno de la lista que gana en esa categoría de candidatos, nunca fue distinto. Lo que casi siempre ocurrió es que la gente vota a la misma lista de diputados que la del gobernador, a veces en números sensiblemente inferiores pero nunca en un número tan voluminoso que disponga un diputado distinto", explicitó.



En ese marco, resumió que "este proyecto está pensando en la transparencia para el ciudadano; va a terminar con esto de que un partido le sustrae boletas al otro, va a terminar con la pérdida de boletas, que cada cinco votantes haya que chequear que no falten boletas; protege a los partidos en ese sentido porque todos los candidatos de todos los partidos estarán disponibles para el elector".



Aclaró que "este sistema se utilizará para la elección de cargos provinciales y municipales, ya que los cargos nacionales todavía se seguirían votando con la boleta denominada sábana que en la elección próxima será con candidato a Presidente, a diputados nacionales y senadores nacionales, con el sistema de lista completa de los partidos".



Asimismo, recordó que "en el 83 votamos en boletas separadas los candidatos nacionales, provinciales y municipales, incluso con colores distintos, y las boletas tenía un troquelado con una perforación en el papel de modo tal que el elector tenía muy sencillo el mecanismo ante la posibilidad de hacer el corte para componer su voto" y consideró que "eso involucionó hacia la boleta sábana la cual ?por todas las organizaciones de transparencia ciudadana- siempre ha sido cuestionada porque al elector se lo está induciendo de manera indirecta".