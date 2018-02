El Gobierno convocó a la madre del ladrón asesinado por Chocobar

Foto: Ivone Kukoc junto a su hijo Pablo, asesinado tras apuñalar a turista en La Boca

El Gobierno nacional convocó a una reunión a Ivonne Kukoc, la madre del ladrón asesinado por el policía Luis Oscar Chocobar (30) luego de que asaltara y apuñalara a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca.



"Me va a recibir el secretario de Derechos Humanos (Claudio Avruj). Y no creo presentarme porque el pedido era para el presidente (Mauricio) Macri. Todavía no lo hablé, siempre lo hablo primero con mi familia. Todavía no tengo dicho si voy a ir o no", planteó Ivonne Kukoc en declaraciones a la prensa.



Según detalló la madre del ladrón asesinado Pablo Kukoc (18), la citaron para mantener una reunión el miércoles 21, a las 11. La convocatoria fue confirmada por fuentes oficiales a Clarín.



"A ellos no les importa ni el policía ni mi familia. A ellos les interesa otra cosa, como acreditar lo que es el gatillo fácil. Permitir que cada vez que se equivoque, un chico sea asesinado por estas personas que se llaman policías. Y no permitir que sean juzgados, que tengan la suerte que tuvo mi hijo, que no fue juzgado por un juez, que es el poder, sino por el mismo policía", criticó.



Ivonne Kukoc reclamó el pasado martes que el presidente Mauricio Macri la reciba en la Casa Rosada para escuchar su versión de los hechos, tal como lo hizo el pasado 1 de febrero con Chocobar.



El encuentro entre Macri y Chocobar se produjo al día siguiente de que se hiciera pública la decisión del juez Enrique Velázquez, del juzgado de Menores de la Ciudad de Buenos Aires, quien procesó y embargó por 400 mil pesos al agente porque consideró que se "excedió en el uso de su legítima defensa". El Gobierno ratificó la defensa a Chocobar

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, aseguró este viernes que "hay que respaldar y valorar el accionar de las policías y de las fuerzas de seguridad".



"Son personas que arriesgan su vida por nosotros", dijo en declaraciones a Radio Nacional, y agregó: "Esto no es una carta libre para cometer abusos o excesos. Si hay abusos serán sancionados y tendrán que afrontar las consecuencias en la Justicia".



Garavano indicó que "lo que hay es una posición del Gobierno de respeto a la actuación de las fuerzas de seguridad que arriesgan su vida por nosotros" y remarcó que "eso es lo que se ha querido significar como un cambio de época y de mirada". Los avances del caso en la Justicia

El fiscal general Ricardo Sáenz y el defensor Rubén Melazo pidieron este viernes el sobreseimiento del policía Chocobar durante una audiencia que se realizó en la Cámara del Crimen.



La Sala VI, integrada por los camaristas Julio Marcelo Lucini y Mariano González Palazzo, será la que definirá si confirma el procesamiento dictado por el juez Velázquez, o si lo sobresee. La decisión se conocería la próxima semana.