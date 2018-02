Impulsan el fortalecimiento de la microrregión de la costa del Paraná

Sobre el marco legal de la Microrregión

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, presidió este viernes una reunión de trabajo en Hernandarias, con el objetivo de consolidar institucionalmente laParticiparon intendentes, funcionarios y legisladores de los departamentos Paraná y La Paz y acordaron un trabajo en conjunto en materia de seguridad, educación e infraestructura para favorecer la producción y el turismo en la zona.Se realizó este viernes una reunión de la. La idea del encuentro fue fortalecer la institucionalidad de esta microrregión, fortaleciendo el marco legal. Los representantes de los municipios acordaron con la ministra trabajar en seguridad, educación y caminos rurales que faciliten la circulación de la producción de la zona y la fluidez del turismo.Estuvieron presentes la ministra de Gobierno, Rosario Romero; el secretario de Relaciones Institucionales, Germán Grané; el director de Juntas de Gobierno, Mauro Díaz Chaves; el presidente del Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutuales, Ricardo Etchemendy; el director de Defensa Civil, Lautaro López; los legisladores del departamento Paraná, Raymundo Kisser y Ángel Vázquez; el senador por La Paz, Aldo Ballestena y los intendentes de Piedras Blancas, Julio Weisheim; de Hernandarias , Carlos Lencina y los presidentes de las juntas de gobierno de Puerto Algarrobo, Félix González; de Pueblo Brugo, Alcides Andrián; de La Providencia, Edgardo Schneider; de El Solar, Óscar Stegman; y el coordinador de Juntas, Miguel Ángel Gallo, entre otros.Al respecto, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, aseguró: "Vale la pena trabajar para fortalecer la microrregión. Ha sido una reunión en la que nos hemos propuesto varias cosas", dijo para enumerar: "Primero; trabajar en las jurisdicciones de cada junta de gobierno para que cada una linde con la otra y no haya espacios grises entre un territorio y otro; y eso nos va a posibilitar fortalecer la idea de una región que trabaje y se produzca entre todas las localidades un trabajo común"."Pensamos en turismo, equipamiento común, pelear juntos por la infraestructura, se sabe que hay la carencia un camino que una la ribera del río, la costa, y una obra de un puente que se está gestionando en Nación que vamos a acompañar desde el gobierno provincial", adelantó la Ministra.Luego afirmó que la zona "es buena, no solamente por un turismo vinculado con la pesca, sino también con el paisaje, con la costa en sí, y también pensar en lo que se produce en la zona, asociadas las juntas y los municipios puedan ubicarlo mejor". Dijo además que hay otro aspecto, "que es el, por eso una próxima jornada que vamos a hacer se vincula con la educación, el ambiente, vamos a traer expertos en esos temas. Quedaron muchos temas pendientes", aseguró.Por otra parte, apuntó que conversaron sobre "temas de, una de las cosas que todas las juntas y municipios presentes van a hacer en la semana entrante, es elevarnos un informe detallado de cuántas cámaras de videovigilancia hay instaladas, y cuántas serían las ideales de instalar en la zona para ayudar desde el gobierno provincial con mayor seguridad"."Hay otras cuestiones que se han planteado aquí, como la, en eso me comprometí a hacer el estudio y tratar de resolverlo lo antes posible", indicó.La funcionaria dijo estar "más que conforme", porque "las regiones son una realidad en el mundo, y han dado resultado, tenemos que salir en nuestro esquema mental de la ciudad cerrada o la junta o comuna cerrada, tenemos que asociarnos con lo que nos rodea. Esos procesos virtuosos que nos llevan a mayor progreso, pero las regiones se trabajan así, en encuentros, en charlas amenas, en asociativismo, en que si compramos un equipamiento y tenemos la región constituida, ese equipamiento pueda ser utilizado por varios. Hoy charlamos de retroexcavadoras, de tractores, de equipamiento para mejorar caminos o zonas que pueden ser adquiridos por la microrregión, y en ese sentido vamos a seguir trabajando".Por su parte, el senador por Paraná, Raymundo Kisser indicó: "Ha sido una reunión sumamente positiva, donde se plantearon un montón de temas vinculados a la seguridad, salud, educación, comunicación vial, desarrollo urbanístico. Ha sido muy importante el diálogo sobre"."No quedó tema sin tratar y es muy importante generar la convicción de que tenemos que trabajar asociados entre los habitantes para que podamos hacer un Estado más participativo", afirmó el senador Kisser.En tanto, el intendente de Hernandarias, Carlos Lencina, sostuvo: "Uno de los temas que se planteó fue la seguridad y los alcances de las juntas de gobierno para poder suscribir convenios en la Microrregión que tengan que ver con el funcionamiento de la misma".Dijo que el objetivo común que tienen los miembros de la Microrregión es "el crecimiento, fortalecimiento a partir de la"."Tenemos muchas empresas que tiene inversiones en ámbito de la Microrregión y eso les daría la posibilidad de un gran espacio más para sus inversiones, apostar al turismo, a compartir, asociarnos y poder potenciar cada una de las virtudes que tienen estas localidades que son costeras, que tiene belleza natural, playas y tranquilidad. Y poder tener un productos que sea competitivo a nivel provincial y nacional para ofrecer al turista", comentó."Teniendo en cuenta que Entre Ríos es hoy un destino turístico elegido, de alguna manera a esta zona le está faltando la presencia del Estado en inversiones de infraestructura que a otros lugares le permitieron crecer. A eso apostamos con la Microrregión", sostuvo el jefe comunal.Por su parte, el director de juntas de gobierno, Mauro Díaz Chaves, evaluó como "muy provechosa" la instancia para las Juntas de Gobierno, "ya que sumado a dos municipios de la costa y de esta conformación de esta microrregión, van a poder, gestionar en conjunto que es algo que le da mucha más fuerza".Dijo en ese sentido, quey poder gestionar en conjunto maquinarias, mejoras de caminos y obras de infraestructura. Para atraer obras que permitan al turismo venir y sentirse mucho más cómodo".Finalmente, el presidente de la junta de gobierno Puerto Algarrobo, Félix González, hizo hincapié en que en la necesidad de que en su localidad haya un destacamento policial, debido a la gran afluencia de turismo y destacó el compromiso de la Ministra al respecto. Así como también pidió avanzar en el proceso de expropiación sobre el que ya se ha expedido la legislatura.