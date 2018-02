Sergio Urribarri participó del llamado a la unidad del Peronismo nacional

El ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue uno de los dirigentes del peronismo nacional que participaron este jueves por la tarde del "Encuentro por la Unidad. Desafíos en el fortalecimiento del campo popular", que se llevó a cabo en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.El evento estuvo encabezado por Alberto Fernández, Agustín Rossi, Felipe Solá, Daniel Filmus, el Chino Navarro, Daniel Arroyo y Víctor Santa María, y contó con la presencia de José Luis Gioja, Héctor Recalde, Juan Manuel Abal Medina, Carlos Tomada, Juan Carlos Schmid de la CGT, Hugo Yasky de la CTA, Gustavo Menéndez (intendente de Merlo y presidente del PJ bonaerense), Florencia Casamiquela, Mario Cafiero (presidente de Proyecto Sur), y los intendentes del conurbano bonaerense Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Gabriel Katopodis (San Martín), entre otros dirigentes destacados.El objetivo del encuentro era trazar los lineamientos para la construcción de una nueva mayoría frente a las políticas de ajuste y manipulación de las instituciones -en especial, la Justicia- que vive la Argentina. En ese marco se reunieron importantes referentes del Peronismo nacional que en las últimas elecciones representaron a los espacios del kirchnerismo, el massismo y el randazzismo.Urribarri se mostró sumamente satisfecho con la participación y expresó que "es el primer paso de la unidad del Peronismo y de todo el campo popular, porque compartimos la misma visión de país y de Estado, la cual está en las antípodas de las medidas que viene implementando el Gobierno Nacional". "Necesitamos de todos los buenos dirigentes; tenemos el desafío de alcanzar una síntesis que supere los antagonismos que han signado nuestra historia y que hoy condicionan el futuro de nuestro país; una síntesis que sea sinónimo de paz, desarrollo, bienestar e igualdad", afirmó. "Y las herramientas que tenemos para ello son el compromiso, el altruismo, la generosidad política y la unidad".Alberto Fernández, quien se reunió días atrás con Cristina Fernández de Kirchner, explicó que la propuesta tiene la intención de "generar un gran debate que nos incluya a todos para así impulsar la unidad del Peronismo en todo el país", y relató que la idea surgió a partir de que quienes encabezan el evento comparten las mismas inquietudes y les preocupa la suerte de la misma gente.Asimismo, el ex jefe de gabinete agradeció la presencia de Urribarri: "Es el comienzo de una construcción en donde todas las provincias tienen mucho que debatir y discutir, y confío en que el Pato Urribarri ayude a construir esa unidad que hace falta".Gustavo Menéndez también resaltó la participación del ex mandatario entrerriano expresando que "ver a compañeros de trascendencia nacional genera mucha esperanza; compañeros como el Pato Urribarri, que ha sido un gigantesco gobernador de la provincia de Entre Ríos". El intendente de Merlo reconoció el esfuerzo que hacen "los compañeros para juntarnos en estos escenarios tratando de que el campo popular vuelva a tener una usina de ideas". "Finalmente arrancamos y vamos por el buen camino; Argentina tiene mucho futuro", indicó en un comunicado enviado a este medio.Agustín Rossi fue uno de los oradores del encuentro. Criticó el modelo económico y la violencia institucional de Cambiemos, al cual calificó de gobierno antipopular y pidió "resistir en lo institucional y en las calles". Llamó a "construir una alternativa por nosotros, por nuestros hijos y por el 60% que votó en contra de este Gobierno", y sostuvo que "la riqueza está en los matices y en que todos aprendamos de todos". "Nuestro único límite para construir la unidad es Cambiemos", afirmó.Felipe Solá, por su lado, manifestó que se está sufriendo fuertemente el ataque al bolsillo por la política económica. "Nunca pensamos que se iba a llegar hasta donde se llegó en una democracia", expresó. "Tenemos la obligación de ser maduros para entender las diferencias", dijo, e instó a cambiar la nostalgia, la impotencia y la parálisis por la protesta que lleva a la dinámica de la movilización. "Acompañemos de la manera más humilde posible, sin tratar de liderar porque el liderazgo viene solo; eso va a demostrar que estamos unidos", subrayó.El cónclave tuvo una amplia convocatoria que incluyó intendentes, legisladores, ex funcionarios y dirigentes de todo el país. El gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, no puso asistir pero hizo llegar su adhesión al evento.Durante la jornada se realizaron distintas mesas de trabajo que abordaron las siguientes temáticas: Los desafíos de la política; Justicia y ciudadanía; La defensa del trabajo y la distribución de la riqueza; La nueva agenda social; La participación de los jóvenes; La construcción de una Argentina Federal; El futuro económico y los desafíos del desarrollo; y El peronismo en el siglo XXI.