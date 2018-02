Sorteo del IAPV: 250 familias ya cuentan con su casa propia en San Benito

En presencia de más de 500 personas, se realizó el sorteo de las soluciones habitacionales que fueron ejecutadas entre Nación y provincia; del que participaron el titular del organismo provincial, Marcelo Casaretto; la ministra de Gobierno, Rosario Romero; y el presidente de organización intermedia, Miguel Picazzo, evento que se realizó en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina.Luego de las explicaciones constructivas de las viviendas, Casaretto enfatizó: "El gobernador Bordet nos instruyó a trabajar con todos los niveles de gobierno, con el gobierno nacional, los municipios, las juntas de gobierno, con todos los signos políticos. El objetivo es dar respuesta. En este programa y en otros que hemos presentado recientemente y nos permite dar soluciones a otras familiar" y destacó que en este caso "afortunadamente las 250 familias presentes ya son adjudicatarios de la viviendas".Recordó que de pequeño pudieron acceder a una casa con su familia de un programa de IAPV. "El gobierno permitió que nuestra familia accediera a la primera casa. Y tal vez hoy, en muchos de los gurises que están dando vuelta por acá haya un montón de sueños y esperanzas, que en el futuro puedan crecer, estudiar, progresar, que es el sueño de cada familia", subrayó."Ustedes saben que estos proyectos requieren un esfuerzo conjunto de todos los niveles de gobierno. Ustedes han hecho el esfuerzo con los terrenos y la mutual; entre la provincia y la Nación con la co-fiananciación. Y finalmente ese proyecto tan anhelado llega a uno de sus momentos culminantes", expresó al tiempo que detalló que a partir de este viernes las familias van a poder visitar las viviendas para que controlen su vivienda, junto a los inspectores del IAPV y de la empresa para corregir cualquier desperfecto en un tiempo perentorio."Cuando se termine con ese calendario vamos a hacer finalmente la firma de la tenencia precaria y la entrega. Nuestro objetivo es entregarlas cuanto antes para que finalmente puedan ya solicitar los servicios y mudarse de inmediato", aseveró.Por su parte, la ministra de Gobierno, Rosario Romero sostuvo que "la vivienda es una base fundamental para la convivencia de la familia, de los vecinos y éstas formaran parte de una cuidad que forma parte del gran Paraná"."Me gustaría ver cuando empiecen a tener cada una el toque personal que le da cada familia, el frente, las plantas, la pintura, esos toques de amor que le ponemos a la casa", afirmó y en ese sentido adelantó: "Con la presencia de la directora del Registro Civil, Vanesa Visconti, pensamos en una campaña pronta para las familias que puedan realizar los cambios de domicilio y que los que no tengan el DNI puedan realizarlo. El objetivo de esto, es que puedan afincarse en el lugar y no tengan que realizar colas en el registro. Dejo esto ofrecido y a disposición de la población. Es importante que tengamos el domicilio donde vivimos", concluyó.El presidente de la mutual, Miguel Picazzo dijo que es "una felicidad enorme. Hace 30 meses que empezamos con este proyecto y hoy estamos con el sorteo"."Fuimos siguiendo paso a paso el proyecto, como fue creciendo y que hoy esta familias, que atendimos nosotros, puedan estar cumpliendo su sueño es muy importante como entidad de la economía solidaria", indicó.La familia Rodríguez es una de las adjudicatarias compuesta por madre, padre y dos hijos. "Escuchamos la propagando en la radio y fuimos a preguntar. Nunca pensamos que era tan fácil el trámite. Estábamos juntados, no teníamos casa y alquilábamos hasta que apareció esta oportunidad", expresaron y manifestaron: "Estamos contentos por tener nuestra casa después de estar buscando tanto por todos lados. Muchísimas gracias".Neri y Johana fueron unos de los primeros en ser sorteada su ubicación. "Sentimos mucha emoción y estamos muy contentos" dijo y recordó que "nos enteramos por unos amigos que se habían inscripto en Colonia Avellaneda, cuando fuimos ya no había lugar pero nos anotamos en San Benito"."Que el gobierno haga este tipo de proyectos es muy importante porque hoy alquilar es muy caro y pagar por algo que no es nuestro es muy molesto. La verdad que es una gran ventaja este programa", valoró.Otra de las familias presentes fueron Luciana y Emanuel y sus dos hijos. "Hace casi dos años que estamos con este proyecto. De venir alquilando desde siempre, se nos dio esta posibilidad, enseguida averiguamos, nos anotamos y ya estamos acá"."Me pareció buenísimo poder entrar directamente a tu casa y no tener que esperar un sorteo, de poder empezar a pagar, tener la posibilidad directa y no esperar esa suerte de salir o no", dijo y enfatizó: "poder adquirir tu casa de esta manera tan rápido, nos pareció muy bueno"."La persona que alquila sabe lo que es el sacrificio que se hace todos los meses y cada vez más caro. Ahora pagar una cuota, pero para tu propia casa e invertir en ella, ya no es tirar la plata como uno siente cuando alquila. La verdad que estamos muy contentos", subrayó.