Macri festejó su cumpleaños junto a un jubilado de 100 años

Macri recibió en su despacho de trabajo a Torcello, acompañado por la primera dama, Juliana Awada, y su hija Antonia, con quien luego compartió un almuerzo en el comedor presidencial.De esta manera, el Presidente cumplió una promesa hecha a Torcello, a quien conoció durante un acto que se realizó el año pasado, con la presencia entonces de adultos mayores en el salón Puerto Libre, del municipio bonaerense de San Isidro.En aquella ocasión, el Presidente llamó a Torcello a compartir la tarima, y públicamente lo invitó a festejar juntos sus respectivos cumpleaños. "El 8 de febrero nos vemos", auguró entonces Macri.Posteriormente, el Presidente se trasladó hasta el comedor del personal de la Casa Rosada, en el segundo piso del edificio, donde recibió el saludo de los empleados, quienes le cantaron el "feliz cumpleaños" y apagó 59 velitas, colocadas en una enorme torta preparada por la jefe de pastelería Ariadna Victorelli."Muchas gracias por compartir una fecha tan especial conmigo, en la que cumplo 59 años. Espero que sigamos trabajando juntos para ayudar a tantos argentinos con este cambio que hemos iniciado, y para eso confío en todos ustedes, confío en que cada vez hagamos un mejor equipo", dijo Macri."Ahora puedo decir que es un año medio complicado, porque el año que viene cambio de década y esto me tiene un poco traumado, aunque todavía tengo un año para poder digerirlo", dijo Macri en tono de broma.Consultado sobre si había pedido algún deseo en particular al soplar las velas, señaló que le gustaría "volver 20 años el tiempo atrás, para disfrutar de vuelta, y además tendría tiempo para poder seguir haciendo más cosas".Elogió luego la torta preparada para la ocasión, que incluía crema chantilly, frutillas, dulce de leche y bizcochuelo de vainilla; al probar una porción, Macri destacó su sabor, pero declinó repetir porque "me tengo que cuidar y no puedo comer torta todos los días".Desde muy temprano, aliados, colaboradores y funcionarios eligieron Twitter para enviarle sus saludos al mandatario, al igual que miles de usuarios de esa red social."¡Feliz cumpleaños @MauricioMacri! Sigamos caminando y trabajando juntos por el cambio y por una Argentina fuerte en valores y principios. Beso grande, Lilita", escribió en la red social Elisa Carrió, aliada y una de las fundadoras de Cambiemos.Por su parte, la vicepresidenta Gabriela Michetti posteó: "Feliz cumpleaños a mi hermano de la vida @mauriciomacri gracias por la dedicación, entrega y compromiso de siempre"; y acompañó el mensaje con el hashtag #FelizCumplePresidente, que es trending topic.También el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y su vicejefe, Diego Santilli, felicitaron a Macri en su cumpleaños 59."¡Feliz cumpleaños @MauricioMacri! Es un orgullo enorme seguir acompañándote en cada una de las transformaciones que llevás adelante, en la Ciudad y ahora en toda la Argentina", lo saludó su sucesor en el Poder Ejecutivo capitalino.En tanto, Santilli escribió: "¡Feliz cumpleaños @mauriciomacri!. Es un orgullo formar parte de un equipo que cuenta con un gran líder como vos. Juntos estamos construyendo la Argentina que todos soñamos.Otro de los que expresó su saludo en Twitter fue el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien junto a una foto del jefe de Estado y él, ambos riendo, publicó: ¡Feliz cumpleaños @mauriciomacri! A no perder el humor que es la base del sentido común".Fuente: Télam.