Salud y Acler avanzan en una agenda de trabajo para mejorar el sistema sanitario

Sistema sanitario integral

El Ministerio de Salud de Entre Ríos trabaja en el fortalecimiento del sistema sanitario pensado de manera integral, constituido por efectores tanto públicos como privados. En este marco, la cobertura, prestaciones, servicios y funcionamiento de los establecimientos de salud de la provincia, fueron los ejes principales del encuentro que mantuvo la titular de la cartera sanitaria, Sonia Velázquez, con el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler), Víctor Lozze.En la ocasión, la ministra Sonia Velázquez destacó: "Es un encuentro que habíamos pautado ya desde el año pasado, para hacer un repaso del sistema de salud en forma integral. Planteamos algunos ejes importantes, uno de ellos que tiene que ver con la realidad de las 54 clínicas y sanatorios que hay en la provincia y que están representadas por Acler"."Analizamos un tema muy puntual en referencia al funcionamiento de Pami, por el cambio de proveedores para el componente de prótesis y las demoras que se generan ?indicó Velázquez-. Esto nos está impactando de forma negativa con respecto a los tiempos de espera de los usuarios del sistema tanto público como privado, que deben aguardar para acceder a las cirugías".Asimismo, Velázquez aseguró: "Hay que tener en cuenta también lo económico e institucional de este modelo de país que trae aparejado la problemática del incremento del dólar y, en consecuencia, de los insumos biomédicos, sanitarios y de medicamentos".Por otra parte, la ministra de Salud, afirmó: "Otro tema que hablamos es el referente a los costos de la energía eléctrica para un componente sanitario que no puede frenar en el tiempo. Los hospitales, centros de salud, clínicas y sanatorios, funcionan los 365 días del año y contienen servicios esenciales, habida cuenta que, en su mayoría, están sosteniendo unidades de terapia intensiva, quirófanos y demás. El aumento de los costos nos impacta, no estamos en contra de ningún modelo, pero vivimos una realidad que hay que enfrentar".En tanto, desde Acler, acordaron con la ministra continuar fortaleciendo el sistema sanitario. "Nos reunimos para hablar de algunos puntos que ya teníamos en agenda, y para recordar que debemos trabajar mancomunadamente por la salud de los entrerrianos", aseguró el presidente de la institución, Victor Lozze."Los incrementos de la tarifa eléctrica nos afecta a todos por igual. El de salud es un sector que tiene que estar permanentemente conectado, que no puede hacer ahorro a ninguna hora del día. El insumo energético es indispensable y tiene una carga impositiva por parte nacional, provincial y municipal", remarcó Lozze.Además, el profesional indicó: "También hay un impacto fuerte en los aumentos del impuesto inmobiliario y los costos en general para mantener una institución porque los insumos tienen valor dólar. Algunos efectores tienen graves dificultades y a veces se encuentran con que tienen problemas para pagar los sueldos".Por su parte, la vicepresidenta de Acler, Silvia D´Agostino, afirmó: "Con la ministra también estuvimos hablando de las demoras que hay con las prótesis para pacientes que tienen Pami. Hubo nuevas licitaciones pero no está funcionando en Entre Ríos el circuito de quienes deben proveer de los insumos. Es la obra social quien debe hacer los trámites para que esto se entregue en tiempo y forma. Existe un buen diálogo con ellos y esperamos avanzar y tener buenos resultados".Por último, Víctor Lozze señaló: "Tenemos un gran desafío para que este sistema integrado de salud pública y privada funcione lo mejor posible. Estamos atentos a todo lo que se necesita para que continuemos trabajando de forma conjunta, y pensando en brindar un óptimo servicio a la comunidad".En la reunión también estuvieron presentes el secretario de Salud, Mario Imaz; el coordinador general de la cartera sanitaria, Germán Coronel; la directora general de Hospitales, Karina Muñoz; y los directores de Prestaciones y Políticas Sanitarias, Eduardo Elías y Javier Damiani, respectivamente. En tanto, por Acler, participaron la vicepresidenta de la institución, Silvia D´Agostino; el secretario Carlos Navarro; el tesorero Alejandro Beristayn; y el protesorero Miguel Ángel Schnitman.