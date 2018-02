Salarios: Ballay se refirió a la posible fecha para convocar a los gremios

Paritaria docente

Convocatoria

Diálogo con gremios

El ministro de Económica de la provincia, Hugo Ballay, anunció que "con posterioridad al mensaje del gobernador Gustavo Bordet ante la Asamblea Legislativa que será el día 15, se estará citando a los gremios (no solamente a los docentes, sino también ATE y UPCN) para iniciar el diálogo" paritario.En tal sentido, garantizó que la cláusula gatillo "será el punto número uno a tratar porque es un compromiso del gobernador (Gustavo Bordet) y obviamente, se va a cumplir", dijo en declaraciones realizadas a Radio De la Plaza.Ballay resaltó que "es una decisión que el gobierno nacional, ya tomó el año anterior de no realizar las paritarias docentes nacionales, que es lo que las provincias tomábamos como base de ofrecimiento, y este año, se reitera esa no realización de paritarias docentes nacionales y por lo tanto cada provincia es autónoma" para negociar con los gremios."El gobernador ya lo expresó en alguna oportunidad, y con posterioridad a su mensaje ante la Asamblea Legislativa que será el día 15, se estará citando a los gremios (no solamente a los docentes, sino también ATE y UPCN) para iniciar el diálogo, más allá de que a veces, se transforme en discusión para llegar luego las reuniones que sean necesarias a algo que compense al asalariado provincial de la inflación y también, desde lo que a nosotros nos toca, que es administrar los bienes de los entrerrianos, a hacerlo con el mayor compromiso posible y con la seguridad de poder cumplirlo"."La convocatoria será en forma inmediata al mensaje del gobernador a la Legislatura y nos sentaremos con los gremios a hablar", reiteró el ministro, quien aseveró que la cláusula gatillo "será el punto número uno a tratar en paritarias, porque es un compromiso, más allá de que el acta paritaria no habla de cláusula gatillo, pero es un compromiso del gobernador y obviamente se va a cumplir"."Seguramente será el primer punto y no tendrá discusión porque es un cálculo matemático. Lo garantizó el propio gobernador durante todo el año pasado", concluyó.