Se presentó Sabores del Litoral: ultiman detalles para la feria

Este miércoles, en la Casa de la Costa, se realizó la presentación oficial de la iniciativa.Marcelo Quiroga, secretario de Turismo de la municipalidad de Paraná, indicó aque se ultiman detalles para la propuesta que se vivirá el fin de semana. "Este jueves comenzará el vallado de la zona perimetral, armado y decoración del predio, todo de cara a la puesta en marcha de la apertura, que será el sábado. A las 19 de ese día se abrirán las puertas de la feria, y a las 21, se hará un corte simbólico de la feria", aseveró.", dijo y recordó que en esta es una feria de turismo y gastronomía del Litoral, "está involucrada toda la costa del Paraná y otras localidades del resto de la provincia".La concejal Claudia Acevedo puso relevancia en "los expositores que nos van a brindar una carta importante de actividad gastronómica y más de siete artesanos que se dedican a la fabricación de cerveza artesanal"."Más allá de lo importante que es engrosar la agenda turística de Paraná, esto favorece a poner en la plaza, a todos aquellos que hacen a la producción local y provincial", destacó.

"Está aumentando la afluencia de turistas a nuestra ciudad"

Patio de comidas



Cervezas Artesanales



>>>DOMINGO



El intendente de Paraná, Sergio Varisco, manifestó alas. "Esperamos superarlas, tanto en concurrencia de gente como en propuesta gastronómica. Será una verdadera fiesta de la ciudad", aseveró.Destacó al mismo tiempo, la gran convocatoria que tuvieron los corsos de Paraná: "Fueron un gran éxito. En la misma zona, será dentro de un mes, la Fiesta del Mate, es decir que la oferta turística, deportiva y cultural de Paraná, es muy importante"., puso relevancia.- Málaga By César Gustavo Moro- Nicassia Bar & Grill- Foodtruck "Algo con Carmela" (Rosario)- Foodtruck "Chips House" (Paraná)- Foodtruck "El Milanga" (Córdoba)- Orele "Comida Mexicana"- Don Joaquín Pizza a la chapa- Cocina de Puerto Sánchez- Il Panino by Mirta Y Ramon Scialocomo- Gran Japón- Bar de helados de Yo Heladerías Paraná- 3100 Gastronomía Regional by Romina Acevedo, Fabricio Schroeder y Quique Molina- Maestro del Fuego by Chano Lisandro María (asado con cuero)- Luis Alberto Argentaco "Tacos de río"- Cerveza artesanal Brewmaster (Bs. As.)- Tau cerveza artesanal (Hasenkamp)- Cerveza Artesanal Flora (Paraná)- Cerveza Palo y hueso (Santa Fe)- Cerveza Dorf (Paraná)- Cerveza Lester (Paraná)- Beer Truck 41 (Bs. As.)COCINA EN VIVOClases y Degustaciones- Lisandro CHANO María "MAESTRO DEL FUEGO" ( Asado con Cuero)- Especial Chef invitado cocinaría y compartirá en vivo un plato especial de Carne de Cerdo- Exhibición y degustación Pastelera "Claudio Solitario"- Lisandro CHANO María "MAESTRO DEL FUEGO" ( Asado con Cuero)- Clase de despinado, variedades de pescados de nuestro río. (Puerto Sanchez).- Coctelería MATIAS VISCONTI. (Cantinero entrerriano).-- Exhibición y degustación Pastelera "Claudio Solitario">>>LUNES:- Lisandro CHANO María "MAESTRO DEL FUEGO" ( Asado con Cuero)- Exhibición y degustación de Cordero a la Estaca.- Exhibición y degustación Pastelera "Claudio Solitario"BODEGAS- Los Aromitos- Finca Los Teros- Chacra la Juana "Cimeon"- Maria y René- 1810MERCADO DE COMPRAS- Mario Sánchez "artículos en cuero"- Salames- Quesos- Carteras- Mates y portatermos- Dulces y conservas- Lamparas de Sal- Aceite de oliva- Miel- CondimentosALIMENTACIÓN SALUDABLE- Frutos secos- Barras de cereal- Pan integral- Frutas y Verduras- Avena- Lecha de almendras y variedadesMÚSICA EN VIVO:Escenario Principal:Sábado: COMBO MUTANTE (Pná)Domingo: ZAMBA NA ESQUINA (Pná) ? Yuri & compañíaLunes: FACTOR FUN, VIRUS(Pná)Acusticos:Sábado: (Agustina Arias, Los Bartolos)Domingo: ( Acústico Por Ejemplo, acústico Blues)Lunes: (Estefania Retamal)Entrada General $100Menores de 12. Sin Cargo.