Fiscal pidió que le coloquen una tobillera electrónica a Boudou

La presentación la hizo ante la Cámara Federal y para que el caso sea estudiado por la Casación, máxima instancia penal del país: se produjo luego de que el tribunal de segunda instancia liberara a Boudou sólo a cambio de caución juratoria, esto es un compromiso de palabra de que no se fugará y que no obstaculizará la investigación.



Moldes presentó un recurso de apelación tras la decisión del Tribunal y pidió "fijar un medio distinto de caución o imponer el uso de un dispositivo electrónico de control", algo que "constituirá una medida eficaz para asegurar el cumplimiento de obligaciones".



"La elección del tipo de caución se trató de una decisión, cuando menos, impropia y sólo apoyada en la voluntad de los jueces" por lo cual fue "arbitraria", sostuvo Moldes en su escrito.



Y agregó: "Teniendo en cuenta la multiplicidad de causas judiciales en su contra y la posible pena en expectativa a la que se enfrenta el imputado, entiendo que fijar un medio distinto de caución o imponer el uso de un dispositivo electrónico de control constituirá una medida eficaz, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que eventualmente pueda imponerle el Tribunal".



"Un exvicepresidente de la Nación, de gran presencia en su momento en los medios de comunicación y que a su vez se ha convertido en un llamativo personaje en atención a la cantidad de procesos que enfrenta, la mayoría por hechos de corrupción administrativa, no se aparta de aquella calificación", completó.



Tras permanecer 63 días detenido, Boudou quedó en libertad el pasado 12 de enero, luego de que la Cámara Federal avalara su excarcelación en la segunda causa por la que mantenía prisión preventiva en el penal de Ezeiza.



Se trata de una investigación por la rendición irregular de viáticos cuando era ministro de Economía, en la que fue ratificado su procesamiento por el delito de peculado: la prisión preventiva en esta causa se había sumado a la que había recibido poco antes, el 3 de noviembre pasado, en un expediente por presunto enriquecimiento ilícito.