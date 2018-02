Según informe, los aumentos docentes perdieron contra la inflación en 2017

Dispersiones

Reuniones

En medio de las negociaciones paritarias de los docentes que vienen más lento que otros años, un estudio reveló que el promedio de suba a los maestros en las 24 provincias durante el 2017, sin contemplar la aplicación de cláusulas gatillo, fue de 21,8%, tres puntos menos que la inflación, que cerró en 24,8%, según cifras del Indec.El informe, elaborado por la Escuela de Educación de la Universidad Austral, también hace hincapié en la disparidad de las provincias. Algunas cerraron a través de la negociación, como Buenos Aires, otras lo hicieron a través de un decreto y no todas fijaron cláusulas gatillo. El incremento salarial promedio en las seis provincias que aumentaron por decreto por no llegar a un acuerdo en las paritarias (San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Corrientes, Tierra del Fuego y Chaco) fue de 19,25 por ciento.Lideraron la tabla de aumentos las provincias de San Luis (50%), Corrientes (35%), Neuquén (31%), Formosa (30%) y Buenos Aires (27,5%). Los ajustes más bajos fueron en Santa Cruz (7%), Chaco (7,5%), Jujuy (10%), Tierra del Fuego (14%) y La Rioja (16%).Solo $11.248 cobran por un cargo docente con diez años de antigüedad en Santiago del Estero. Más del doble, $23.459 se perciben en Santa Cruz. En Buenos Aires, el promedio es $15.200. En cuanto a los paros, las 13 provincias que aprobaron una paritaria en marzo de 2017 tuvieron un promedio de 7,2 días de paro, mientras que las cinco que alcanzaron la paritaria en abril obtuvieron un promedio de 14,8 días de paro. En cuanto a las dos que lo hicieron en mayo, 11 días, y el resto de las que cerraron sus paritarias en junio y julio atravesaron entre 12 y 18 días de paro.El Ministerio de Educación de la Nación convocó a los sindicatos docentes con representación nacional para retomar el diálogo tras el decreto que modificó la composición de la mesa en la que se discute el convenio nacional de los maestros y quitó de esa reunión la discusión salarial. El decreto que firmaron el presidente Mauricio Macri y el ministro de educación, Alejandro Finocchiaro, recortó el poder de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y tensó la discusión salarial al reglamentar la garantía automática que establece que el piso de sueldos de la actividad será indefectiblemente un 20% por encima del valor del salario mínimo, vital y móvil. La titular de Ctera, que no participó del encuentro, renovó sus críticas al Gobierno."Vamos a impugnar la reunión porque 'viola' la paritaria nacional docente", señaló Sonia Alesso en diálogo con los medios. "El Gobierno pretende que no haya paritaria nacional docente. Quieren que aceptemos un techo salarial del 15%", afirmó en diálogo con los medios. Alesso calificó a la reunión convocada por el Ministerio de Educación como "una maniobra de marketing político" que busca distraer e "imponer la rebaja salarial a los docentes".