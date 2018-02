Agmer Paraná exigió la apertura de la paritaria docente para rediscutir salario

Los dirigentes de Agmer Paraná, Susana Cogno y Claudio Puntel, se mostraron "preocupados" por el inicio de la discusión salarial en el marco del inicio del ciclo lectivo.



"Si el gobierno no pone las condiciones necesarias que exigimos, habrá conflicto al inicio del ciclo lectivo. Y no es una amenaza, sino que es una previsión de establecer desde hace más de siete meses el pedido urgente de discusión salarial, al cual la Provincia ha hecho oídos sordos", remarcó Cogno ante Elonce TV.



"El gobierno provincial debe aplicar la reactualización a la que se había comprometido en el acuerdo salarial del año pasado, del 1.3% de enero que no aplicaron y sobre eso, comenzar la discusión para 2018", sentenció Puntel a El Despertador.



"Nuestro salario es sumamente bajo y en los cargos iniciales está por debajo de la línea de pobreza", advirtió el sindicalista, al tiempo que remarcó la "necesidad urgente para que el gobierno convoque en forma inmediata a paritaria de condiciones laborales".



Y en ese marco, apuntó a "la forma en la que se ha tergiversado el sentido de las paritarias nacionales porque las han utilizado como un techo para las discusiones provinciales".



"Exigimos la reapertura de la paritaria nacional que debe ser el piso sobre el cual, lograr las mejoras en las provincias", demandó el Secretario Adjunto de Agmer Paraná.



Sobre el techo del 15% para las discusiones salariales en paritarias, el gremialista indicó que "con los aumentos y la devaluación del peso, nuestro salario queda muy por debajo y la inflación va a superar esa malintencionada previsión". Fue por eso que apuntó a "las políticas de gobierno que generan esa inflación".



"Debe ser el Estado el que permita una discusión salarial donde podamos recuperar lo que hemos perdido", exigió.



Infraestructura escolar



"No se aplicó un plan de reforma estructural ni de recuperación de edificios que están en condiciones de precariedad. Las escuelas comparten edificios y hay hasta tres instituciones por cada edificio escolar, y eso implica deterioro", advirtió Cogno al tiempo que exigió "la construcción y refacción de escuelas".



Liquidaciones a docentes



"Siempre hay problemas con las liquidaciones, sobre todo en estos meses en los que se liquida el proporcional por vacaciones; para nosotros son meses bisagra en los que ponemos en evidencia los conflictos con el tema de las liquidaciones y situaciones no resueltas", indicó la titular de Agmer Paraná.



Las declaraciones de los dirigentes gremiales fueron en el marco de los preparativos para un encuentro de delegados que se realizará este jueves en Viale. Elonce.com