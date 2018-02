Cambiemos anunció que enviará tres proyectos de ley para reemplazar el mega DNU

El oficialismo logró el dictamen de mayoría del decreto que reduce los trámites que ahora debían hacer las empresas para operar en el país, al tiempo que habilita nuevas prácticas en el sector de finanzas y transporte destinadas a reducir costos y ganar competitividad.



El despacho del interbloque Cambiemos obtuvo ocho firmas (la mitad de los integrantes de la Bicameral) mientras que el Interbloque Argentina Federal presentó un dictamen de rechazo con cinco firmas, incluyendo a la representante del Partido Renovador de Salta, la senadora María Fiore Viñuales.



El kirchnerismo, en tanto, pidió 24 horas para presentar su propio dictamen; aunque no se descarta que se sume al de los federales.



Si así fuera, ambos dictámenes, el del oficialismo y el de la oposición, tendrían ocho firmas pero, como establecen las normas, el dictamen de la mayoría terminaría siendo el del presidente de la Comisión, el senador de Cambiemos Luis Naidenoff.



Naidenoff también desempató a favor del oficialismo, cuando la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti presentó una moción para que la discusión del DNU se hiciera en audiencias públicas a las que fueran convocados los sectores afectados por el decreto de desburocratización del Estado.



Antes de iniciar el debate, Naidenoff anunció que el bloque de diputados de Cambiemos presentará en los próximos días tres proyectos de ley que abarcarán los 22 capítulos del DNU.



"El debate está garantizado. Pero el destino del DNU tiene un margen muy estrecho: se lo aprueba o se lo rechaza. Y como muchos quieren participar de su discusión, se presentarán tres proyectos de ley", anunció Naidenoff.



La afirmación del senador formoseño descolocó a los diputados y senadores de la oposición, algunos de los cuales saludaron la decisión del oficialismo, aunque cuestionaron los alcances del decreto.



La discusión se llevó a cabo durante más de tres horas porque se permitió el uso de la palabra, tanto a los integrantes de la Bicameral como a los senadores y diputados que se acercaron al Salón Arturo Illia, quienes emitieron su opinión sin ningún margen de tiempo.



Entre los que hablaron sin ser parte de la oposición figuraron ultrakirchneristas, como la diputada Gabriela Cerrutti, integrantes del bloque justicialista, como el senador José Mayans, y los representantes de la izquierda, Romina del Plá y Nicolás del Caño, integrantes de la Cámara baja.

La mendocina Fernández Sagasti insistió en que "la Comisión no va a estar abierta al debate" y rechazó la decisión de Cambiemos de avanzar con el decreto y discutir tres proyectos de ley alusivos.



Sin embargo, la senadora aseguró que "el gobierno está haciendo un esfuerzo para cerrar el Congreso" y afirmó que con el DNU 27/18 "incendiaron la Constitución Nacional".



El diputado macrista Pablo Tonelli, por su parte, ratificó la idea de presentar los proyectos de ley para que "haya oportunidades de que cada comisión discuta y traiga a sus invitados".

Tonelli defendió la firma del decreto basándose en el "criterio establecido durante más de once años cuando gobernaba el kirchnerismo".



"La oposición ahora tiene un criterio opuesto y le brinda pocas alternativas al titular del Poder Ejecutivo Nacional para dictar un DNU", agregó.



En tanto, el diputado justicialista salteño Pablo Kosiner aseveró que "el camino correcto son enviar las tres leyes" al Congreso y argumentó que "el DNU que se debate es abstracto".



No obstante, Kosiner añadió que "no hay ninguna razón que indique que esto debe salir por un DNU y no por una ley".



El senador justicialista por La Pampa, Daniel Lovera, dijo que "no tiene sentido la aprobación del DNU si van a mandar proyectos de ley".



"Acá hubo una intención de no debatir", evaluó Lovera.



A su turno, el diputado macrista Fernando Iglesias defendió la circunstancia excepcional de la firma del DNU, afirmando que el oficialismo era víctima de un plan para propiciar la caída del gobierno de Mauricio Macri.



"Hablo de circunstancias excepcionales y recuerdo lo que pasó en diciembre cuando afuera, en la Plaza del Congreso, había un golpe con el 'gordo Bazooka', y adentro con una oposición que actúa como el Club del Helicóptero", advirtió.



Luego de recordar que los sindicalistas Luis Barrionuevo y Hugo Moyano y el ex juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, deslizaron la posibilidad de que el gobierno de Macri no termine su mandato, Iglesias advirtió: "No se puede estar con los forajidos que querían entrar al Congreso y luego hacerse los republicanos".



La salteña María Fiore, del Partido Renovador, resaltó que "quizá en el contenido son más las coincidencias que las disidencias con el DNU, pero creo que esta no es la forma de legislar y que el Congreso ha demostrado que tiene ganas de trabajar y cooperar".

El oficialista correntino Pedro Braillard Poccard, adelantó que hará todo lo que esté a su "alcance" para "tratar de que este decreto mantenga su vigencia".



Finalmente, el diputado Máximo Kirchner, comentó que "es muy lindo el título de 'desburocratización' para esta norma" aunque vaticinó que "es sólo un mascarón de proa como lo fue la llamada reparación histórica para el blanqueo".



Antes de que se inicie la reunión, los legisladores eligieron por unanimidad al radical Naidenoff como presidente de la Bicameral durante 2018, quien en 2019 le dejará su lugar al actual vicepresidente, el diputado kirchnerista Luis Cleri, pese a que el Partido Justicialista tiene más integrantes en la Comisión.



