CTERA exigió derogar el decreto que eliminó la paritaria nacional

"Intimamos al Gobierno a que derogue el decreto 52/2018, reponga la vigencia del convenio colectivo de trabajo y convoque a paritarias. Si hay conflicto, el único responsable es el Gobierno", advirtió Alesso en una conferencia de prensa.



Fue luego de haber faltado a la reunión que se realizó entre el Ministerio de Educación y el resto de los gremios docentes nacionales.



CTERA, el sindicato de mayor cantidad de afiliados del sector docente, manifestó así su malestar por el decreto del Gobierno que reglamenta la Ley de Financiamiento Educativo y dispuso la eliminación de la paritaria nacional, además de quitarle influencia al sindicato de Alesso, ya que en la mesa de discusión con el Ministerio dejó de contar con cinco representantes y volvió a tener uno solo, al igual que las otras cuatro organizaciones.



"El Gobierno pretende ponerle un techo de 15% a las paritarias y no vamos a avalarlo, debemos alertar sobre la baja en la inversión educativa en todo el país. Vamos a asistir a la OIT para denunciar esta arbitrariedad. No aceptamos las agresiones del ministro" Alejandro Finocchiaro, sostuvo Alesso en la rueda de prensa que siguió al plenario que había realizado la CTERA.



Asimismo, el sindicato confirmó su participación en la movilización del 22 de febrero que convocó el gremio de Camioneros de Hugo Moyano, "en contra los despidos, el ajuste, los tarifazos, la reforma previsional y laboral, las bajas de planes sociales, por paritarias libres y contra la criminalización de la protesta social", se indicó.



También resolvió convocar para el 28 de febrero al Congreso de CTERA para definir las medidas a realizar en caso que el Gobierno no convoque a la paritaria nacional docente.



Por su parte, el secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, afirmó: "La eliminación de la Paritaria Nacional es un antecedente gravísimo, tanto para docentes como para el resto de los sindicatos, el Gobierno no puede desconocer la ley y negar la discusión salarial".



"Hay conflicto a partir de la negativa a llamar a los docentes a discutir. Vamos a asistir a cualquier ámbito que no esté enmarcado en el decreto 52/2018, tiene que haber paritarias y deben ser libres", finalizó Baradel.



A la reunión de este martes, que se realizó por la mañana en la sede de Educación, no asistieron CTERA y Sadop, pero sí lo hicieron UDA, CEA y AMET.

NA