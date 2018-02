El ministerio de Salud ofreció sus equipos técnicos para ayudar en Salta

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, se puso en contacto con su par de Salta Roque Mascarello y además, de transmitir la solidaridad del gobierno de Entre Ríos ante la creciente del Pilcomayo que viene afectando a miles de personas en el norte de nuestro país, puso a disposición los equipos técnicos epidemiológicos del Ministerio de Salud. En tanto nuestra provincia, se puso atenta ante la creciente del Paraná.La provincia de Salta, está sufriendo las consecuencias de una devastadora emergencia climática producto, en este caso, de la creciente del río Pilcomayo. Y que está, afectando severamente a miles de personas y a varias de sus poblaciones norteñas y de la cual, nuestra provincia de Entre Ríos, no es ajena al mal momento que están viviendo por estas horas, en el norte argentino.Como consecuencia de ello, el gobierno de Entre Ríos hizo expresa su solidaridad ante la circunstancia y ofreció apoyo concreto si así, su par de Salta lo requiriese, situación que quedó en manos de la ministra de Salud de la provincia Sonia Velázquez."La Argentina es una sola -dijo la ministra en declaraciones a la prensa- y cuando algo le pasa a cualquiera de nuestras provincias hermanas, también nos pasa a nosotros, y fundamentalmente cuando de aspectos sanitarios estamos hablando".Y agregó la funcionaria, "nosotros como litoraleños, sabemos extremadamente bien y, en carne propia lo que es sufrir los efectos de inundaciones y sobre todo el enfrentar la realidad trágica que deja el día después, cuando ya la catástrofe deja de ser noticia y comienza el lento retorno a la cosas con las que ya no se cuenta"."Por eso y pese a los casi 1000 kilómetros que nos separan de los salteños, pusimos a disposición nuestro equipo de gestión en abordaje post vención y si fuese necesario también, el componente de emergencia hídrica que incluye los equipos epidemiológicos e insumos si fuesen indispensables" garantizó la ministra.Velázquez, inmediatamente de anoticiada de los hechos de catástrofe que sacuden a Salta se puso en contacto con su par de aquella provincia, Roque Mascarello poniéndole a disposición, las herramientas sanitarias del Ministerio de Salud, como asimismo, lo anotició de las recomendaciones que le dejó al respecto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.Mascarello por su parte expresó su agradecimiento por el gesto, y aseguró que de ser necesario no restará en contar con el aporte que ofrece la provincia de Entre Ríos. El funcionario dijo que ante el alerta conocido, pudieron organizarse de mejor manera, pero que sin embargo, las consecuencias que sufren los pobladores ribereños del norte salteño no son menores.La provincia de Salta está gobernada por Juan Manuel Urtubey.El tema de la inundación es un problema recurrente en algunas provincias de nuestra Argentina, y precisamente Entre Ríos es una de las que cíclicamente sufre consecuencias por la creciente. De la charla surgió asimismo, la realidad de nuestra provincia donde en algunos lugares de la costa del Paraná, el agua está llegando a alturas consideradas de alerta.Es por ello, agregó la ministra, que en lo que hace a nuestra propia problemática, se está trabajando en establecer un cuadro de situación preciso y de seguimiento de la costa del Paraná, para actuar en términos de prevención si hiciese falta. Por lo pronto, los hospitales están en estado de prevención y aún no se registran novedades que lleven a preocupación.Finalmente, aseguró la ministra Velázquez que, se va a mantener en permanente contacto con su par de Salta, y en este rumbo resaltó la importancia del concepto de que a mayor crisis, mayor deber ser la organización y lo vital que significa militar la solidaridad ante hechos de esta envergadura.