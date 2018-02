El oficialismo buscará que avance el "megadecreto" en el Congreso

Estrategia

El Congreso interrumpirá momentáneamente su receso estival cuando esta tarde se reúna la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para debatir, entre otros temas, el megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) 27/2018, sobre desburocratización y simplificación de los trámites en el Estado.Todo indica que el oficialismo, mayoría en la comisión, aprobará un dictamen en favor del DNU. Sin embargo, al no contar con los votos suficientes para defender luego, en el recinto de ambas cámaras, el polémico decreto, el oficialismo estaría dispuesto a desdoblarlo en, al menos, tres proyectos de ley para su tratamiento ordinario. Esta estrategia respondería a un reclamo del peronismo no kirchnerista, contrario a avalar el DNU tal como lo envió el Poder Ejecutivo al Congreso.El resto de la oposición anticipó su rechazo al decreto presidencial. De hecho, el kichnerismo, en la voz del jefe del bloque de diputados, Agustín Rossi , adelantó que solicitará una sesión especial no bien se inicien las sesiones ordinarias en el Congreso, el 1º del mes próximo.Ante esta situación, el oficialismo avanzará hoy con la aprobación del DNU en la comisión bicameral, pero luego presentaría sendos proyectos de ley sobre los aspectos más conflictivos del megadecreto. Entre ellos, el que permite el embargo de las cuentas sueldo.La reunión está prevista para las 15.30 en el Salón Illia del Palacio Legislativo; en primer lugar se conformará formalmente la comisión, la cual será presidida por el senador formoseño Luis Naidenoff. La integrarán, además, los senadores oficialistas Silvia Giacoppo y Pedro Braillard Poccard, mientras que por la oposición estarán los senadores María Teresa González, Daniel Lovera y Guillermo Snopek, del Bloque Justicialista; la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, y la salteña Cristina Fiore Viñuales.Por la Cámara de Diputados estarán Pablo Tonelli, Fernando Iglesias, Ezequiel Fernández Langan, Martín Hernández y Luis Petri, todos de Cambiemos; los kirchneristas Marcos Cleri y Máximo Kirchner, y el justicialista Pablo Kosiner, publicóEl megadecreto en cuestión tiene cerca de 400 fojas y modifica 19 leyes, seis decretos y dos decretos ley. Además, deroga 15 leyes, decretos y decretos ley, y abroga otras tres normas. Sus disposiciones afectan a ocho ministerios, la Anses, el Banco Central y la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Los puntos del decreto más cuestionados son la modificación de la ley de inembargabilidad de la cuenta sueldo y la autorización para que la Anses pueda operar con mayor margen en el mercado financiero.