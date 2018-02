Procrear: Los montos para comprar casas se ampliaron a 2.3 millones de pesos

El Comité Ejecutivo de ProCreAr, que preside el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Kerr, en representación del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, informó que adoptó tres importantes medidas que abarcan a aquellas personas que han sido seleccionadas en la línea Solución Casa Propia-Compra durante el llamado del año pasado.



Por un lado, debido a la variación de la cotización de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), tomada como referencia para el otorgamiento de créditos hipotecarios, se decidió elevar el valor máximo financiable de la propiedad a adquirir hasta $2.300.000, cuando anteriormente el tope era de $2 millones.



Además, quienes aún no hayan presentado ante el banco participante elegido la vivienda a adquirir, a fin de proceder a su tasación definitiva, podrán hacerlo hasta el 30 de abril.



Asimismo, se actualizó el valor de propiedad que determina el monto de subsidio para las familias, el cual pasará de $1.200.000 a $1.400.000. Así, quienes presenten propiedades de hasta $1.400.000 recibirán $400 mil o $300 mil de subsidio dependiendo si poseen o no hijos en el grupo familiar.



Mientras tanto, quienes presenten viviendas valuadas entre $1.400.000 y $2.300.000, recibirán un subsidio de $300 mil y $200 mil respectivamente, según posean o no hijos. Sobre la línea "ProCreAr Solución Casa Propia-Compra" La línea "ProCreAr Solución Casa Propia-Compra" está diseñada para familias que desean adquirir su primera vivienda -ya sea casa o departamento-, nueva o usada, a través de un crédito hipotecario con cuotas promedio inferiores al valor de un alquiler y a un plazo de hasta 30 años. Además, el Estado subsidia una parte del valor de la vivienda, según la capacidad de ahorro de la familia solicitante.



Los aspirantes deben poseer entre 18 y 55 años y registrar ingresos netos entre 2 y 4 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. El último llamado a inscripción para esta línea cerró el 31 de marzo de 2017, y casi 90 mil personas resultaron seleccionadas a través de un sistema de puntaje que ponderaba la composición global del grupo familiar, la edad del titular y la antigüedad de postulación del sujeto solicitante, considerándose un plus para aquellas familias que poseyeran integrantes con algún tipo de discapacidad.