El abogado de Sergio Urribarri pedirá su sobreseimiento

Política Piden elevar a juicio causa por negocios incompatibles con la función pública

La semana pasada se conoció la información que se había pedido la elevación a juicio de la". Al respecto,, entre las cuales se encuentra la respuesta de la defensa propiamente dicha"."Constituye un acto más del proceso que informa la voluntad de los fiscales de promover la acción penal provisoriamente", manifestó Barrandeguy., indicó., no sin antes insistir con el planteo que vienen sosteniendo respecto de que los fiscales no han contemplado el desempeño de los organismos de control en cada uno de los expedientes cuestionados"."Es un error serio obviar la intervención de esos organismos en la medida en que hacen al funcionamiento mismo del Estado, y por ello están conformados por profesionales especializados, con estabilidad política, autonomía funcional y competencias específicas para expedirse sobre la legalidad de los actos de gobierno", referenció.En ese marco"La aprobación del gasto público otorgada por estos órganos exime a cualquier funcionario de toda responsabilidad no solo administrativa e institucional, sino también penal", sostuvo.Barrandeguy también objetó las acusaciones planteadas por los fiscales "en tanto las mismas se apoyan en la figura de una supuesta sustracción, y lo cierto es que no es posible sustraer dinero de una partida presupuestaria", puesto que sólo es "una autorización para gastar" fondos públicos.